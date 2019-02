Anunțul lui Rednic după remiza cu Dunărea Călărași

Dinamo a remizat, 0-0, în deplasare, cu Dunărea Călărași. Antrenorul Mircea Rednic nu a părut foarte afectat de rezultat și a declarat că echipa are nevoie de timp.

Rednic este de părere că Dinamo se va descătușa în playout. „Adversarii au avut un început de an bun, iar cu noi au fost agresivi, dar în sensul bun. Am avut momente bune, păcat că n-am reușit să înscriem. Am întâlnit un portar foarte bun, inspirat, pe care l-am vrut și noi, dar a ales sa vină la Călărași.”

Vezi pe realitateasportiva.net declarația integrală a lui Mircea Rednic.