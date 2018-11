Anunțul lui Oreste și al Oanei Stănciulescu după întoarcerea lui Rareș Bogdan la Realitatea TV

Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu au anunțat că nu doresc să mai participe la emisiunile Realitatea TV. Mesajul celor doi a venit la puțin timp după ce Rareş Bogdan a anunţat că se întoarce ”acasă”, la pupitrul emisiunii „Jocuri de putere“ după câteva zile de replici între el şi patronul televiziunii, Cozmin Guşă. Gușă anunțase la rândul său, sâmbătă, că cei doi rămân interziși la Realitatea TV.

Oreste a anunțat că nu va mai participa la emisiunile Realitatea TV. Mesaj emoționant adresat publicului. „Apreciez enorm, efortul, strădania și camaraderia lui Rares de a nu o pierde pe Oana și pe mine de pe lista invitaților lui! Ne leagă o puternica și autentica fraternitate! Eu am decis însă, in lumina ultimilor zile sa renunț la a mai fi prezent la Realitatea tv, un post care nu ma mai reprezintă de ceva vreme încoace! Voi fi prezent întotdeauna, fără nici o alta condiție atunci când Rares ma va solicita, oriunde in alta parte!”, a scris pe contul său de Facebook cunoscutul jurnalist.

”Ma bucura enorm reîntoarcerea lui Rares la emisiunea care-i aparține! Întotdeauna am spus ca Realitatea fără el nu poate exista, el fără ea da! Publicul sau are nevoie de o garanție a calității și onestității, de un luptător neînfricat pentru o Românie frumoasa! Îl consider pe Rares cel mai cultivat, pasionat și patriot realizator de emisiuni din întreaga media românească. Pentru mine a fost un privilegiu, o încântare și o mare onoare sa particip la dialogurile cu el și cu admirabili săi invitati!

Precizez ca nu am avut nici un contract cu Realitatea, am venit timp de cinci ani exclusiv din credință ca împreuna cu el și alături de cei mai Onești jurnaliști și analiști politici putem oferi romanilor o platforma împotriva corupției, ticalosiei, mafiei politice, pentru susținerea statului democratic, și a orientării țării noastre către valorile și principiile lumii civilizate!

Și Oana Stănciulescu a reacţionat după ce Rareş Bogdan a anunţat că a căzut la pace cu conducerea Realitatea TV şi revine pe post. Deşi tot conflictul a început după ce realizatorul s-a revoltat fiindcă Oana Stănciulescu şi Oreste Teodorescu nu mai erau doriţi pe post, jurnalista a anunţat că a încheiat colaborarea cu televiziunea de ştiri, decizia fiind luată în urmă cu două săptămâni.

”Pentru mine Realitatea este un capitol incheiat. Am luat decizia in urma cu doua saptamani. Din decenta, nu am facut niciun fel de declaratii. Dar pentru ca s-au facut tot felul de insinuari la gramada, vreau sa precizez ca nu am nimic de a face cu ce s-a spus in spatiul public in ultimele zile. Sunt ziarist de aproape 30 de ani si in tot acest timp am luptat pt principiile in care cred. Si ramin consecventa cu ele”, a scris Oana Stănciulescu pe Facbook.

Patronul Realitatea TV, Cozmin Gușă, a explicat sâmbătă că Rareș Bogdan a decis să se întoarcă la Jocuri de Putere. Acesta a declarat, în direct, la Realitatea, că deciziile editoriale luate rămân în continuare valabile.

Acesta a mai spus că decizia redacțională va rămâne în picioare și că o să mai cuprindă și alți invitați care în această perioadă au arătat că nu sunt dedicați Realitatea. ”Au fost grobieni în exprimările lor la adresa noastră, noi nu merităm asta, noi cei de la Realitatea, le-am oferit o tribună unde să se exprime liber și nu dorim ca în urma oferirii acestor tribune ei să ne înjure”, a explicat acesta.

”Deciziile rămân în continuare. Acele decizii legate de Oreste rămân în continuare, au existat și mesaje porcoase sau anti-Realitatea din partea altor jurnaliști și nici ei nu vor mai fi invitați. Au existat și alte mesaje normale, de solidaritate cu Rareș Bogdan, care vor fi discutate într-o alte cheie, aici nu sunt probleme pentru că nu există pasiune negativă”, a spus Cozmin Gușă.

”Conflictul nu a fost cu mine din punct de vedere editorial, a fost cu decizia redacțională. Dar nu vor fi probleme, Rareș este legat de colegii lui, ei îl înțeleg. Discuția a avut loc joi seara, joi noaptea, partea legată de ceea ce s-a întâmplat nu a durat foarte mult, în rest discuția a fost foarte lungă, au fost și doi prieteni apropiați care ne-au asistat. Ce trebuie să se rețină, în urma acestor lucruri care nu ne-au făcut plăcere este că nu se poate juca nimeni cu credibilitatea unei televiziuni cum este Realitatea”, a explicat acesta.

Rareș Bogdan a anunțat, smbătă, că se întoarce la Realitatea TV. ”Realitatea TV și emisiunea fanion, „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan”, nu își schimbă direcția! Continuăm lupta pe baricada României morale, României reale, României eterne. Realitatea TV și „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan” sunt o poveste despre lungul drum al jurnalistului către succes pe calea inteligenței, a muncii, a corectitudinii și a pasiunii.

Toate lucrurile vor reintra în normal. Mă întorc acasă! Ne vedem duminică la ora 21. Sunt un om de echipă!

Realitatea TV nu moare și nici nu se predă! Vă aștept de duminică până joi, de la ora 21 până la 1 noaptea, alături de toți invitații mei excepționali! Continuăm împreună, câștigăm împreună!”, a spus Rareș Bogdan.