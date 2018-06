Anunțul făcut de Tudor Chirilă despre concedierea de la Pro TV

Tudor Chirilă

Noul sezon al show-ului "Vocea României" vine cu schimbări majore. Loredana Groza a fost înlocuită cu Irina Rimes și există zvonuri că atât Smiley, cât și Adi Despot vor renunta la scaunele de jurați.

Tudor Chirilă, în schimb, a anunțat că rămâne antrenor la Vocea României.



”Vocea României este un show care oferă mereu surprize și asta vine din structura acestui format, care are de toate, are poveste, are tensiune, are muzică, cel mai important, și are mereu voci diferite, de la sezon la sezon. Cred că toate echipele mele de până acum au avut voci diferite și de fiecare dată când am reușit să fac momente bune, nu le-am făcut cu voci asemănătoare. Totodată, surpriza continuă este extrem de importantă pentru mine, pentru că eu mă plictisesc destul de repede, de obicei, și atunci trebuie să fac lucruri care să mă țină în priză. Vocea României, din punctul ăsta de vedere, nu-ți oferă niciodată rutina. Noul sezon aștept să mă surprindă la fel de tare ca cele de până acum și o să încerc să fac ce am făcut de fiecare dată: momente bune și să pun în valoare voci frumoase, puternice. Pentru mine este o bucurie și faptul că pot să promovez un tip de muzică ce mă reprezintă și ce-mi reprezintă și gusturile muzicale. Și îi spun bine ai venit Irinei. Să avem un sezon de neuitat!”, a spus Tudor Chirilă, potrivit protv.ro.

Producătorii show-ului „Vocea României” sunt hotărâți să-și țină fanii pe jar până la începerea audiţiilor pentru sezonul opt. Dacă Irina Rimes şi Tudor Chirilă au fost anunţaţi ca siguri de PRO Tv, ceilalți doi antrenori rămân sub semnul întrebării.

Se aude prin târg că Smiley ar rămâne antrenor la „Vocea Românei” pentru încă un sezon. Se pare că PRO Tv nu ar vrea să renunțe la una dintre cele mai iubite vedete din showbiz-ul autohton, chiar dacă la ușa ”Vocii” ar mai bate în acest moment și Alex Velea, potrivit click.ro.

Însă mai rămâne un loc vacant, cel lăsat liber de Adrian Despot. Se aude că acesta va fi ocupat de o antrenoare, ca să fie balanţa echilibrată, iar pe listă au fost nume importante, precum Lora (35 de ani) sau Andra (31 de ani). Andra însă are deja două show-uri la Pro TV, „Vocea României Junior” şi „Românii au talent”, susține concerte pe bandă rulantă, pregătește un nou spectacol la Sala Palatului în toamnă şi are o familie frumoasă cu care vrea să-şi petreacă timpul liber. Slabe șanse, așadar, s-o vedem la ”Vocea României”.