Anunțul criptic al lui Liviu Dragnea, înainte de meciul din PSD

FOTO EXPLICATIE: Liviu Dragnea, Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Dragnea a evitat să ofere o poziție clară în privința discuțiilor din Comitetul Executiv al PSD. Votez cu partidul. Vorbim după CEx, a spus Dragnea.

„Eu vreau să vă spun doar atât: în toată perioada aceasta nu am ieșit cu nicio apariție publică, am citit scrisori, am urmărit apariții publice”, a afirmat Dragnea.

Întrebat ce ar trebui să facă PSD în aceste momente, Dragnea l-a ironizat pe secretarul general adjunct al partidului, care afirmase cu doar câteva minute înante că nu trebuie să existe decapitări în ședința CEx. „Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem”, a spus președintele PSD.

Întrebat cum va vota în cazul în care se va pune problema retragerii spijinului politic pentru premierul Tudose, Dragnea a răspuns: „Ca de obicei, cu partidul. Vorbim după CEx.”

Tensiune la maximum și dispute nerezolvate... Adică război total în interiorul PSD-ului. Astăzi se va tranșa, practic, soarta Gurvenului Tudose. Coaliţia ar putea decide să-şi dea jos al doilea guvern, dacă cele două tabere care au apărut în PSD nu vor reuşi să ajungă la un compromis.

Scandalul a luat amploare după ce Mihai Tudose a cerut demisia ministrului de Interne, pe care l-a acuzat că minte.

Cu doar câteva ore înainte de ședință, Liviu Dragnea a avut la Parlament, mai multe întâlniri cu lideri PSD care îi sunt apropiați: Gabriel Vlase, Florin Iordache sau Lia Olguța Vasilescu. În schimb, Mihai Tudose a primit la Guvern doi miniștri apropiați de el. Felix Stroe și Marius Nica.