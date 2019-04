Anunțul care îl va bucura pe Klaus Iohannis

Astrologul Cristina Demetrescu, invitata lui Denise Rifai la "Legile Puterii", a vorbit inclusiv despre șansele lui Klaus Iohannis de a câștiga alegerile prezidențiale care vor avea loc la finalul acestui an.

"Daca va candida la presedintie are sanse. Nu vad un moment de cumpana", a spus astrologul Cristina Demetrescu, la Realitatea TV.

Pe de altă parte, astrologul a spus despre Călin Popescu Tăriceanu: "Este intr-o mare cumpana. Mi-e greu sa spun daca in momentul de fata se refera la planul professional sau personal. Le poate cuprinde pe amandoua".

"Uranus din 7 martie e in zodia Taurului, care pentru el inseamna zona asta a proceselor. La 20 mai face pozitie perfecta cu Scorpionul, care nu e un lucru bun. Deja are blocaje. Este intr o cadere, nu mai are nicio forma de putere si control", a adăugat astrologul Cristina Demetrescu, la "Legile Puterii".