Anunț surprinzător despre transferul la aeroportul Otopeni

Proiectul trenului care va face legătura între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă va fi finalizat şi va funcţiona în 2020, înaintea Campionatului European de Fotbal, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Şova, la B1 TV.

„Am licitaţie cu câştigător dat pentru amplasarea de dublare de cale ferată, am studiul de fezabilitate deja primit, recepţionat, în 3 săptămâni lansăm licitaţie pentru utilaje pentru a se lucra simultan la fiecare stâlp”, a spus ministrul, despre un proiect „despre care nimeni nu crede că se va finaliza”.

Ministrul a vorbit şi despre proiectul de metrou Bucureşti-Otopeni, unde a spus că se confruntă cu greutăţi şi care va fi realizat în parte cu finanţare UE şi în parte cu finanţare din partea Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei (JICA).

„Comisia Europeană, directoratul care are grijă de fondurile UE în România, după ce au deja confinanţare cu banca japoneză de 300 milioane de euro au aflat că metroul e bun doar până la staţia Tokyo. Şi îngerul nostru păzitor care are grijă de noi şi ne vorbeşte despre fonduri europene a spus că e bine aşa. Nu dau nume că acolo nu e pe persoană fizică, e directoratul CE. Am propus băncii japoneze să cofinanţeze cealaltă porţiune de metrou. Dacă puneam grămădă banii europeni cu cei japonezi nu mai ştiam după ce procedură să facem licitaţia. Ne-au făcut un serviciu cei de la Bruxelles că ne-au rupt în două proiectul. Acum e doar până la mall”, a spus ministrul.

Ministrul a apreciat că primul segment care va fi dat în folosinţă va fi cel dintre Complexul Comercial Băneasa şi Otopeni.