Anunț războinic de la BOR după referendum: ”A fost numai o etapă a cruciadei”

Referendumul pentru familia tradițională nu va fi validat și cele mai mari mustrări de conștiință le au unii preoți, care se îndeamnă unii pe alții la rugăciune și la „o analiză serioasă de conștiință”. La Dâmbovița, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Târgoviște a anunțat că ultimele zile au fost ”numai o etapă a cruciadei”, scrie Realitateadedambovita.

„Toți preoții din România ar trebui să ne facem o analiză serioasă de conștiință: de ce oare nu ne-a auzit poporul”, a scris pe pagina sa de Facebook, vicarul eparhial Ionuț Ghibanu, de la Arhiepiscopia Târgoviștei, după eșecul referendumului.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al aceleiași instituții spune că bătălia nu este pierdută.

„Fiți optimiști, sunt mijloace să-i blocăm, oprim și să nu îi lăsăm să își impună neomarxismul. Nu fiți triști, veți vedea. Biserica are autoritatea ei dumnezeiască, de nimic diminuabilă, în schimb, am avut mulți prieteni declarați și prea puțini care ne-au ajutat. Să ținem minte! Chiar credeți că la referendum se verifică forța Bisericii? Cine crede astfel se păcălește! Biserica traversează milenii, îngroapă ideologii, doctrine și deviații. Ce este a mai fost, ce a mai fost, va mai apărea, dar Biserica va trece peste ele. Cei care nu au votat, vor rămâne cu rușinea că nu L-au mărturisit pe Hristos și trebuie să își pună serios întrebarea, către propria conștiință, dacă vor să fie credincioși sau să rămână ipocriți! Curaj! Biserica nu poate fi biruită nici măcar de porțile iadului, restul e comentariu inutil! A fost un insucces al celor biruiți de propagandă neomarxistă, noi toți ceilalți am luptat până în ultima clipă și vom continuă să o facem, să nu aveți dubii și nici ezitări! Biserica e exersată în războiul de gherilă istoric, așa a învins comunismul și nu numai. Ieri și azi a fost numai o etapă a cruciadei. Să aveți o viață frumoasă”, a scris pe pagina sa de Facebook, pr. Marian Puiescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Târgoviște.

După numărarea a 98,3 la sută dintre voturi, BEC a anunțat modul cum au votat cele 3,7 milioane de persoane.

Voturi valabile cu răspunsul DA: 3.461.581, adică 91,61%.

Voturi valabile cu răspunsul NU: 242.671, adică 6,42%

Voturi invalidate, nule: 74.414, adică 1,97%

La referendumul pentru familie au votat 20,96% dintre alegători, conform datelor centralizate de Biroul Electoral Central, disponibile la ora 9:00 și anunțate în această dimineață.

3.778.716 de persoane s-au prezentat la urne.