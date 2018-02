Anunț de ultima oră despre Formularul 600. Ce clarificări a făcut ministrul Finanțelor

Timpul trece și nimeni nu știe ce se va întâmpla cu controversatul formular 600. O parte dintre contribuabilii cu venituri independente se tem că rămân neasigurați la sănătate la sfârșitul lunii martie, alții nu știu dacă nu vor fi fentați de angajatori și lăsați cu ochii în soare să-și plătească singuri contribuțiile.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, îi liniștește pe cei îngrijorați spunându-le "veți vedea foarte multe lucruri frumoase, nu frumoase, normale în noua abordare" și că e cazul să uităm de ce a făcut până acum ANAF-ul:

"Doamna Dăncilă a spus că se oprește această depunere a formularului 600 pentru a se găsi un sistem simplu. În februarie, discutăm mecanismul, dezbatem, când lucrurile sunt clare, o să avem actul normativ. Se va merge pe o sumă plătită o singură dată pe an și o singură declarație. Cei care au depus nu trebuie să o mai facă, dacă ei consideră că sumele din aceste formulare sunt la fel cu estimările, nu mai depun. Dacă vor să facă o estimare sub aceste sume, o pot face. Este un formular în care depune estimarea, o singură plată la final de an. Să uităm de logica de până acum. Se va merge pe comasare, astfel încât pentru persoanele fizice să se ajungă la un singur formular", a declarat Teodorovici la Antena 3.

”Se vor schimba multe lucruri în bine, o să vedeți” promite ministrul.