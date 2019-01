Anunț crucial al Corinei Crețu pentru guvernul Vioricăi Dăncilă

Viorica Dăncilă şi Corina Creţu

Comisarul european Corina Crețu spune că negocierile pentru Bugetul UE în perioada 2021-2027 încep în aceste zile și subliniază că România va primi cu 8% mai mult față de precedentul exercițiu bugetar.

”La inceputul anului trecut, incepeam dezbaterile privind Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, in cadrul unei Conferinte dedicate viitorului Uniunii Europene, la care au mai participat Presedintele Jean Claude Juncker si Comisarul pentru Buget, Gunter Oettinger.

In mai 2018, Comisia a reusit sa transmita Parlamentului European si Consiliului - ca si co-legislatori- o formula ambitioasa si flexibila, in care politica de coeziune are cea mai mare alocare, 373 miliarde de euro pentru perioada post 2020.

România - alaturi de Bulgaria, Grecia, Spania, Italia si Finlanda - vor avea alocari mai mari fata de actuala perioada de programare.

Sper din tot sufletul sa se ajunga la un Acord asupra Cadrului Financiar Multi Anual 2021-2027 pe perioada a Presedintiei Romane a Consiliului UE, in propunerea Comisiei România avand prevazuta o alocare pentru politica de coeziune (deci, fara agricultura) de 31 miliarde de euro, ceea ce inseamna cu 8% mai mult fata de perioada 2014-2020.

Deci, cu totii speram ca Bugetul sa fie adoptat pe perioada Presedintiei Romane, astfel incat banii din acest Buget sa poata fi folositi de catre statele membre inca de la 1 ianuarie 2021, pentru proiecte de calitate, care sa utilizeze eficient fondurile europene, in scopul reducerii decalajelor si inegalitatilor pe continentul european si imbunatatirii calitatii vietii oamenilor.

Comisia isi doreste demararea rapida a negocierilor cu Consiliul si Parlamentul European (trialogurile), la care voi fi prezenta pentru a sustine si apara propunerea noastra strategica, ce include concentrarea asupra unor prioritati-cheie si simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene. Sunt constienta ca exista divergente intre statele membre asupra unor aspecte din Buget, dar este imperios necesar sa se ajunga la un acord asupra acestuia inaintea alegerilor europarlamentare, pentru a evita intarzierile in implementarea proiectelor, intarzieri care vor afecta sute de mii de proiecte ( sociale, de transport, sanatate, cercetare, eficienta energetica, agenda digitala, etc) din toate statele membre.

Despre toate acestea voi vorbi in cadrul vizitei Presedintelui Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a Presedintelui Consiliului European, dl Donald Tusk , a Presedintelui Parlamentului European, dl Antonio Tajani si a Colegiului Comisarilor la Bucuresti, in perioada 10-11 ianuarie”, scrie Corina Crețu pe Facebook.