Antrenorul naţionalei de handbal masculin U21, optimist înainte de debutul la Campioantele Mondiale

Ovidiu Mihăilă, antrenorul naționale de handbal masculin sub 21 de ani a României, spune că unitatea va fi atuul jucătorilor săi în meciurile cu Danemarca și Suedia din cadrul turneului de calificare la Campionatul Mondial din 2017, etapă care va avea loc în perioada 6-8 ianuarie la Pitești.

"Chiar dacă multe lume spune că această generație nu are capacitatea de a face un lucru extraordinar, eu am totuși încredere în ei. Mi-au dovedit în pregătire că sunt niște bărbați adevărați, sunt foarte responsabili și sunt sigur că vor da totul pe teren la meciurile de la Pitești. Întâlnim două școli de handbal foarte puternice, dar și handbalul masculin românesc este în creștere și există potențial. Unitatea echipei va fi atuul nostru în fața Danemarcei și Suediei. Sunt convins că în anii următori vom avea la naționala de seniori mulți handbaliști din această generație", a declarat Ovidiu Mihăilă, conform unui comunicat al Federației Române de Handbal citat de AGERPRES.



Pivotul Gabriel Dumitriu este de părere că naționala de tineret are nevoie de o apărare foarte agresivă pentru a câștiga cele trei meciuri din grupă și a obține calificarea. "Este un turneu foarte important pentru noi toți. Mulți jucăm în liga a doua și poate fi o rampă de lansare în handbalul de top. Pentru a câștiga toate meciurile, trebuie să avem o apărare foarte agresivă și multă răbdare în atac. Sperăm și ca publicul să fie un atu pentru noi!", a explicat Gabriel Dumitriu (Știința Bacău).



La rândul său, centrul Octavian Bizău a adăugat că ultimele victorii ale naționalei de seniori au demonstrat că în handbal totul este posibil. "Este ultimul turneu pentru generația noastră și vrem să îi facem mândri pe fani de noi. Ultimele victorii ale naționalei de seniori ne-au arătat că totul este posibil în handbal și ne dorim enorm această calificare la Mondiale. Determinarea și spiritul de grup sunt principalele noastre arme contra Danemarcei și Suediei", a spus Bizău (CSM București).



La turneul de calificare la Campionatul Mondial din 2017, etapă care va avea loc în 6-8 ianuarie la Pitești, reprezentativa de tineret a României va juca într-o grupă cu Danemarca (6 ianuarie), Suedia (7 ianuarie) și Bulgaria (8 ianuarie), din care se califică doar ocupanta primului loc.



România are la dispoziție numai doi handbaliști care evoluează constant la nivelul Ligii Naționale. 12 din cei 18 handbaliști convocați sunt componenți ai formațiilor din liga secundă. Lotul României U21 este următorul: portari — Dan Vasile (HCDS Constanța), Răzvan Apostu (CNOT Brașov), Mihai Merlă (CSM București); extremă stânga — Csog Vencel (HC Odorhei); interi stânga — Alexandru Dascălu (CSM București), Alexandru Bologa (HCDS Constanța), Robert Gal (Știința Bacău); centri — Iosif Buzzle (CNE Sighișoara), Robert Nagy (Academia Minaur), Octavian Bizău (CSM București), Dragoș Hanțaru (Știința Bacău); interi dreapa: Bogdan Mănescu (CSM București), Ionuț Broască (Știința Bacău); extreme dreapta: Roland Thalmaier (Potaissa Turda), Ferencz Csaki (CNOT Brașov); pivoți — Gabriel Dumitriu (Știința Bacău), Mihai Becheru (CSM București), Ștefan Leonard (Poli Timișoara).



Programul complet al meciurilor din cadrul turneului de calificare de la Sala Trivale din Pitești: Suedia — Bulgaria (6 ianuarie, ora 14,00), Danemarca — România (6 ianuarie, ora 16,00), România — Suedia (7 ian, ora 16,00), Bulgaria — Danemarca (7 ianuarie, ora 18,00), România — Bulgaria (8 ianuarie, ora 16,00), Danemarca — Suedia (8 ianuarie, ora 18,00).



Biletele de intrare costă 5 lei/zi (abonamentul pentru tot turneul 12 lei) și se pot achiziționa online de pe site-ul eventim.ro și, în ziua partidelor, de la casele de bilete de la Sala Trivale din Pitești.