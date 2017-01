Antonescu: Nu am plecat din cauza SRI, ci din cauza trădării unor colegi foarte apropiaţi

Liberalul Crin Antonescu, fost președinte al PNL, speră că toți responsabilii politici vor reuși o normalizare a situației "în sens democratic", în cazul pozițiilor înregistrate la nivelul SRI după declarațiile lui Sebastian Ghiță, scrie Agerpres.

"Nu sunt nici analist, nici specialist în Servicii sau în alte lucruri. Sunt la o distanță considerabilă de aceste lucruri astăzi. Cred că tot răul e spre bine, ca să fiu sincer. Adică, anumite bube, când coc, trebuie sparte și am speranță — destul de firavă, să fiu sincer—, dar am o speranță că, totuși, până la urmă responsabilii politici din această țară, toți, vor reuși să normalizeze cât de cât situația în sensul democratic", a declarat Crin Antonescu, joi, la România Tv, întrebat cum vede ce se întâmplă în acest moment cu Serviciul Român de Informații (SRI) după dezvăluirile fostului deputat Sebastian Ghiță.

Fostul lider liberal a precizat, întrebat despre afirmațiile sale despre necesitatea neimplicării serviciilor secrete în politică, afișate în perioada când conducea PNL, că reprezintă "un principiu care trebuie, întotdeauna, repetat și respectat".

"Eu am spus că asupra mea, în mod direct, s-au întâmplat aceste lucruri. Nu am spus că nu m-au deranjat, nu am spus că nu am simțit, în anumite împrejurări, o mână nevăzută care așază obstacole în calea a ceea ce doream eu sau partidul meu sau cei pe care, într-un fel sau altul, electoratul ne-a mandatat să facem. E o istorie foarte lungă și ar trebui, poate, să scriem cărți despre asta, dar la asta mă refeream", a spus Antonescu.

În același context, el a precizat că retragerea sa din prim-planul PNL și din bătălia electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014 nu s-a datorat faptului că i se pregătea un dosar de către SRI.

"Eu nu am plecat de pe câmpul de luptă din cauza SRI sau a vreunui Serviciu, ci din cauza trădării unor aliați și, uneori, a unor colegi foarte apropiați. Nu am avut niciun fel de informație în legătură cu ce spune astăzi domnul Ghiță", a adăugat Crin Antonescu.

Acesta a ținut să menționeze că el nu a știut nimic despre situații de genul celor pe care le invocă Sebastian Ghiță.

"Eu nu am știut nimic despre aceste relații care astăzi ies la iveală și despre aceste împrejurări în care s-au luat decizii foarte importante, vorbesc de dezvăluirile domnului Ghiță", a mai declarat fostul președinte al PNL.