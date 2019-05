ANPC a băgat năvodul în bălțile comercianților de pește. Valuri uriașe după control

Ca urmare a deficienţelor constatate, comisarii ANPC au dispus oprirea temporară de la comercializare a 9,5 t de pește, preparate și conserve din pește, oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a peste 20 t de pește Inspectorii ANPC au aplicat de 481 sancţiuni contravenţionale dintre care 240 avertismente şi 241 amenzi contravenţionale în valoare de 1.295.600 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

Sfaturi pentru achiziționarea peștelui sau a produselor din pește



Pentru ca peștele și produsele din pește să nu prezinte un pericol pentru sănătatea consumatorilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vă recomandă să aveți în vedere următoarele:- acordați o atenție deosebită aspectului exterior al produsului, pentru a vă forma o prima apreciere asupra gradului de prospețime- nu achiziționați produse cu suprafață mâzguită, lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros și culoare modificate, aspect de vechi, semne de alterare (ex: ochii retractati in orbite, burta moale, branhii închise la culoare, miros modificat) etc.



- refuzați să cumpărați pește și produse din pește pentru care aveți îndoieli privind gradul de prospețime, calitatea și modul de informare prin etichetare

- urmăriți modul de etichetare a peștelui și produselor din pește și nu cumpărați produse preambalate neetichetate. Refuzați să cumpărați pește și produse din pește preambalate pe ale căror etichete nu este înscrisă data durabilității minimale/ data limită de consum sau dacă aceasta este modificată sau depașită

- la cumpărarea peștelui și produselor din pește, solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea produsului

- nu cumpărați produse preambalate etichetate incorect sau incomplet, fără menționarea tuturor ingredientelor și neînscrierea datei durabilității minimale pe etichetă.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor îi asigură pe cetățeni, că, netolerând nicio abatere de la prevederile legale, va monitoriza și în continuare, la fel ca până acum, piața și se va asigura de respectarea drepturilor consumatorilor, iar operatorii economici sanctionați se vor afla în continuare sub supravegherea comisarilor ANPC.