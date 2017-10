ANM: COD GALBEN pentru mai multe judeţe din ţară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare nowcasting de cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe din ţară.

ANM a emis o avertizare de cod galben de ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Zonele afectate după cum urmează:

Valabil de la ora 10:00 la ora 11:30



In zona : Județul Brăila;



Se vor semnala : Ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Valabil de la ora 9:00 până la ora 11:30

In zona: Județul Cluj: Dej, Gherla, Aluniș, Bonțida, Cășeiu, Câțcău, Cuzdrioara, Dăbâca, Fizeșu Gherlii, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Vad;

Județul Sălaj: Jibou, Băbeni, Gâlgău, Ileanda, Lozna, Rus, Surduc;

Județul Bistrița-Năsăud: Beclean, Braniștea, Ciceu - Mihăiești, Petru Rareș, Șintereag, Uriu;

Valabil de la ora 8:40 până la ora 11:30

In zona : Județul Ialomiţa;

Județul Călăraşi;

Se vor semnala : Ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Valabil de la ora 8:30 până la ora 11:00

In zona : Județul Iași: Iași, Aroneanu, Golăiești, Holboca, Miroslava, Popricani, Prisăcani, Rediu, Tomești, Trifești, Țuțora, Ungheni, Victoria;

Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Onești, Berești-Tazlău, Blăgești, Buciumi, Căiuți, Cleja, Coțofănești, Faraoani, Gârleni, Gioseni, Gura Văii, Helegiu, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Livezi, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Parava, Pârjol, Răcăciuni, Racova, Sănduleni, Sascut, Scorțeni, Ștefan cel Mare, Strugari, Tamași, Urechești, Valea Seacă, Sărata;

Județul Vaslui: Bârlad, Murgeni, Băcani, Băcești, Blăgești, Ciocani, Coroiești, Cozmești, Dragomirești, Dumești, Epureni, Fruntișeni, Gârceni, Gherghești, Grivița, Iana, Ivănești, Ivești, Mălușteni, Negrești, Oșești, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonești, Puiești, Pungești, Rafaila, Rebricea, Tăcuta, Todirești, Tutova, Vinderei, Voinești, Vulturești, Zorleni;

Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibiliățtii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Observatii : Local în zona atenționată, inclusiv pe drumurile naționale și europene.

Valabil de la ora 7:05 până la ora 11:00

In zona : Județul Galaţi;

Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Observatii : Local în zona atenționată, inclusiv pe drumurile naționale și europene.

Valabil de la ora 7:00 până la ora 11:00



In zona : Județul Iași: Hârlău, Podu Iloaiei, Târgu Frumos, Andrieșeni, Balș, Bălțați, Bârnova, Belcești, Bivolari, Brăești, Ceplenița, Ciortești, Ciurea, Coarnele Caprei, Comarna, Costuleni, Cotnari, Cucuteni, Dagâța, Deleni, Dumești, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Grajduri, Gropnița, Grozești, Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lețcani, Mădârjac, Mironeasa, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Oțeleni, Plugari, Popești, Popricani, Prisăcani, Probota, Răducăneni, Rediu, Românești, Roșcani, Scânteia, Șcheia, Schitu Duca, Scobinți, Sinești, Șipote, Țibana, Țibănești, Țigănăși, Todirești, Tomești, Trifești, Vlădeni, Voinești, Lungani;

Județul Bacău: Berești-Bistrița, Buhoci, Colonești, Corbasca, Dealu Morii, Filipeni, Filipești, Găiceana, Glăvănești, Horgești, Huruiești, Itești, Izvoru Berheciului, Letea Veche, Motoșeni, Negri, Odobești, Oncești, Pâncești, Parincea, Plopana, Podu Turcului, Prăjești, Răchitoasa, Săucești, Secuieni, Stănișești, Tătărăști, Traian, Ungureni, Vultureni;

Județul Vaslui: Huși, Murgeni, Vaslui, Albești, Alexandru Vlahuță, Arsura, Băcani, Bălteni, Banca, Berezeni, Bogdana, Bogdănești, Bogdănița, Boțești, Bunești-Averești, Codăești, Costești, Cozmești, Crețești, Dănești, Deleni, Delești, Dimitrie Cantemir, Dodești, Drânceni, Duda-Epureni, Epureni, Fălciu, Ferești, Găgești, Hoceni, Ibănești, Ivănești, Laza, Lipovăț, Lunca Banului, Miclești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Oltenești, Pădureni, Poienești, Pușcași, Roșiești, Solești, Stănilești, Ștefan cel Mare, Șuletea, Tanacu, Tătărăni, Văleni, Vetrișoaia, Viișoara, Vulturești, Vutcani, Zăpodeni;

Județul Botoşani;

Județul Suceava: Zona joasa;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibiliățtii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Observatii : Local în zona atenționată, inclusiv pe drumurile naționale și europene.