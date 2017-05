Animale din baloane care au devenit vedetele internetului! Lucrarea unui artist a uimit lumea

Japonezul Masayoshi Matsumoto este cel mai căutat artist atunci când vine vorba de petreceri pentru zilele de naștere, datorită modelelor din baloane pe care le realizează.

Lucrările lui sunt de-a dreptul incredibile și extrem de complicate. Animalele și insectele realizate de acesta au făcut înconjurul internetului. Detaliile sunt atât de bine definite încât ai impresia că sunt reale.

"Am început să lucrez cu baloane în urmă cu șatpe ani. Am fost inspirat de viața sălbatică și am vrut să văd dacă pot să-mi creez propriile mele animale", a spus Matsumoto.

Pentru un singur model, artistul petrece cel puțin două ore. În cazul celor mai complicate, timpul crește până la șase ore.

Impresionant este că Msayoshi Matsumoto nu folosește niciun fel de autocolante, culori sau alte materiale. Toate lucrările sale sunt realizate doar prin răsucirea balonului.

