Ani grei de închisoare pentru "cârtița lui Dragnea" din dosarul Tel Drum

Operațiunea "cârtița din DNA", în folosul lui Dragnea

Polițistul de la DNA care a fotografiat documentele SRI despre dosarul Tel Drum a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia este definitivă.

Dan Emil Manolachi, fost ofițer de poliție judiciară al Direcției Naționale Anticorupție și al Poliției Județului Constanța, a fost condamnat luni de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 8 ani de detenție, pentru divulgarea de informații secrete din anchete.

În același dosar, Valentin Preda, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și fost consilier al lui Radu Mazăre a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Preda a primit fotografia cu nota secretă de la polițistul DNA.

La instanţa de fond, Curtea de Apel Bucureşti, Valentin Preda (în foto) primise o condamnare de șase ani închisoare.

Polițistul a fost găsit vinovat pentru favorizarea infractorului, folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii, pentru sine sau pentru altul, de foloase necuvenite și divulgare a secretului care periclitează siguranța statului.

„Am scos nota din fişetul metalic şi am pus-o jos pe mochetă în dreptul scaunului meu. Eu mă aflam la birou şi stăteam pe scaun", povesteşte în declaraţia dată la DNA, comisarul -şef Dan Emil Manolachi. Documentele erau note SRI, iar fotografiile au ajuns la secretarul de stat PSD.

„La sfârşitul anului 2012, începutul anului 2013, nu-mi aduc cu exactitate ziua şi ora, procurorul de caz m-a delegat să fac verificări într-un dosar penal al cărui număr nu mi-l amintesc şi în care urma să fac verificări cu privire la contractele încheiate de Primăria Alexandria. În fapt, procurorul de caz mi-a înmânat o notă a Serviciului Român de Informaţii (SRI) în care erau cuprinse date şi informaţii referitoare la persoane fizice şi juridice care încheiaseră contracte cu Primăria Alexandria. Din nota respectivă, eu trebuia să verific datele persoanelor care figurau acolo. La momentul în care mi-a fost înmânată nota, procurorul de caz mi-a spus că este vorba şi de o societate, din câte îmi amintesc Tel Drum, una din firmele de casă ale numitului Dragnea Liviu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. De fapt, procurorul de caz mi-a spus că dosarul respectiv îl vizează pe numitul Dragnea Liviu", îşi începea declaraţia comisarul -şef Dan Emil-Manolachi.

Audierea avea loc pe 19 februarie 2013, atunci când poliţistul a fost reţinut, după ce procurorii DNA au organizat un flagrant. Acuzaţiile: scurgeri de informaţii din anchetele procurorilor anticorupţie şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională.

Cum s-au întâlnit la mall polițistul DNA și secretarul de stat PSD

Dan Emil Manolachi a mai precizat la DNA cum a ajuns să-i dea fotografiile lui Valentin Preda Răducu.

Valentin Preda, fost consilier al primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor în mai 2012, pe vremea ministrului Ovidiu Silaghi.

În momentul începerii anchetei, ministrul Transporturilor era Relu Fenechiu (PNL). „În perioada în care făceam verificări în nota la care am făcut referire mai sus, sau după această perioadă, în una din întâlnirile pe care am avut-o cu numitul Preda Răducu Valentin, i-am spus acestuia despre faptul că, la DNA este în lucru un dosar care, printre alţii îl priveşte şi pe numitul Dragnea Liviu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, actualul vice-premier al României.

Iniţial, când am primit nota secretă, am crezut că societăţile cuprinse în aceasta au avut legătură şi cu Ministerul Transporturilor. Ulterior, mi-am dat seama că nu exista această legătură. Numitul Preda Răducu Valentin s-a arătat interesat de informaţiile pe care i le furnizam şi printre altele mi-a spus că, dacă mai am ceva noutăţi cu privire la dosarul care îl priveşte atât pe Liviu Dragnea cât şi pe alţii, să i le furnizez”, a precizat comisarul-şef.

Potrivit poliţistului, el s-a mai întâlnit cu Preda o dată, într-un mall din Constanţa, şi i-a povestit ce conţine notele SRI. Deoarece nu reţinuse toate detaliile, amănunte cu privire la societăţile şi persoanele care figurează în nota respectivă, ar fi convenit cu Preda să-i dea un aparat de fotografiat pentru a fotografia paginile notei SRI. Lucru care s-a şi întâmplat pe 18 februarie 2013: „Acesta mi-a înmânat un aparat foto, nu-mi amintesc cu exactitate marca împreună cu un încărcător, bunuri care se aflau într-o sacoşă de plastic micuţă, a cărei culoare predominantă era culoarea roşie".

După ce ar fi primit aparatul foto, Dan Emil Manolachi a revenit în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la birou.

„La sfârşitul programului, după ce colegii de birou au plecat acasă, eu am rămas pentru a fotografia nota primită de la procurorul de caz potrivit înţelegerilor pe care le-am avut cu numitul Preda Răducu Valentin. Am scos nota din fişetul metalic care îmi aparţine poziţionat în spatele biroului meu şi am aşezat-o mai întâi pe birou. Precizez că, nota în discuţie conţinea mai multe file, cred că trei file, şi era pusă într-o mapă pe care era inscripţionată sigla Serviciului Român de Informaţii. La câteva momente, am scos nota propriu-zisă şi am pus-o jos pe mochetă în dreptul scaunului meu. Eu mă aflam la birou şi stăteam pe scaun", a declarat comisarul-şef. Potrivit dosarului de anchetă, imaginile captate de camera de luat vederi montată în biroul lui Manolachi surprind modul în care inculpatul fotografiază documentul secret de stat.

Condamnarile din dosar



Inalta Curte a dat mai multe condamnari in acest caz si o achitare.

Elena-Simona Hulubariu: 2 ani de inchisoare cu suspendare;

Geanina-Lavinia Cazan: achitare;

Tudor-Gabriel Bohalteanu: 2 ani si 6 luni de inchisoare;

Catalin Radu: 2 ani si 6 luni de inchisoare;

Andrei-Stefan Caunii: 3 ani si 6 luni de inchisoare;

Octavia-Mihaela Vasile: 3 ani inchisoare cu suspendare;

Marius Irofte: 3 luni de inchisoare cu ssupendare.

Instanta a mai decis confiscarea speciala a unui aparat de fotografiat gasit la perchezitie asupra lui Raducu-Valentin Preda si a unui document clasificat ridicat de la domiciliul lui Dan-Emil Manolachi.