Anglia se pregăteşte de petrecere! Regina şi-a dat acordul pentru nunta lui Harry cu Meghan

Regina Elisabeta a II-a şi-a dat acordul de principiu ca "iubitul ei nepot " să-şi unească destinele cu Meghan Markle, anunţă presa britanică.

Practic, Regina a îndeplinit o formalitate legată de etichetă, semnând drecetul prin care se anunţă oficial ceremonia ce ar urma să aibă loc la Windsor Castle, pe 19 mai.

Harry şi logodnica sa, actriţa Meghan Markle se află în toiul pregătirilor pentru nuntă Ei locuiesc într-o reședință din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietăți de pe domeniul Kensington, cu doar două dormitoare, un living modest, o bucătărie și o baie, însă valoarea sa se ridică la peste 4 milioane de dolari, potrivit unui site de imobiliare din Marea Britanie.

Casa a fost prima reședință maritală a Ducilor de Cambridge, înainte ca familia mărită a acestora să necesite un spațiu mai mare, dar și locul unde Prințesa Diana și-a petrecut ultimii ani din viață.

Harry, Megan, Kate and William arrive at Westminster Abbey for the Commonwealth Day service pic.twitter.com/ajqXvxb16W

12 martie 2018