Anghel Iordănescu, apel de ultimă oră: Sunt hotărât să aduc noi victorii

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu este hotărât să le aducă românilor noi victorii, să le redea "zâmbetul pe buze si bucuria vietii." De această dată , nu din postura de selecţiiner, ci ca europarlamentar, în echipă cu o altă mare glorie a sportului românesc, Ilie Năstase.

"M-a emoţionat foarte mult ce a scris Ilie (Năstase- N.R.). Că a ales să vorbească deschis oamenilor despre sufletul lui, despre natura lui, despre aspiraţiile lui. Sunt foarte bucuros ca fac din nou echipa cu Ilie, ca vom “juca” impreuna pentru calificarile in “Liga Europeană”. De când eram la o vârstă foarte fragedă am fost împreună la clubul Steaua. Deseori, spre disperarea antrenorului lui, Ilie fugea de la tenis ca să joace fotbal cu noi" îşi aminteşte Iordănescu, într-o postare pe reţelede de socializare.

Fostul mare antrenor crede că, în acest moment, România este la o răscruce.

"Cred că azi România şi-a pierdut direcţia, încrederea în sine, într-un fel credinţa… Fără credinţă în Dumnezeu, fără un suflet curat si o viata dedicată in primul rand semenilor tai, nu poti reusi in viata.(...)

Politica n-a reprezentat niciodată pentru mine decât şansa de a aduce bunăstare în vieţile oamenilor. Am făcut-o împreună cu Ilie Năstase şi cu bunul meu prieten Gabi Oprea, oameni alături de care voi merge mai departe", mai spune Anbghel Iordonescu, candidat din partea UNPR la alegerile europarlamentare.

"Sunt hotărât să le aduc românilor noi victorii, să lupt pentru demnitatea lor, să le redau zâmbetul pe buze şi bucuria vieţii. Putem schimba Romania in bine. Asa sa ne ajute Dumnezeu!"