Angelina Jolie nu poate să creadă! Cine este noua iubită a lui Brad Pitt

Cunoscutul actor american Brad Pitt este din nou îndrăgostit. Iar tânăra actriță britanică Ella Purnell, în vârstă de 21 de ani, ar fi noua sa iubită, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia. Galeria Foto.

Este ceea ce susține publicația In touch, care asigură că Brad Pitt, 53 de ani, are o relație cu mult mai tânăra actriță Ella Purnell, în vârstă de 21 de ani.

Mai surprinzător nu este faptul că pe cei doi îi desparte o diferență de vârstă de peste 30 de ani, ci că Ella Purnell seamănă foarte bine cu fosta soție a lui Pitt, Angelina Jolie, conform Agerpres.

De fapt, în filmul "Maleficent", Ella Purnell a interpretat-o pe Jolie când era adolescentă.

Revista Intouch precizează că actrița apreciază foarte mult maturitatea actorului, unul din sex-simbolurile masculine de la de la Hollywood.

"Ea este foarte mândră de atenția pe care i-o acordă Brad", notează publicația americană care susține că actorul este complet vrăjit de această tânără actriță, cunoscută din filme precum "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" al lui Tim Burton, "Never Let Me Go", sau "The Legend of Tarzan".

În prezent, Brad este pe cale să lanseze un serial de televiziune intitulat "Sweetbitter", o ecranizare a romanului cu același nume și a cărei protagonistă este Ella.

Angelina Jolie și Brad Pitt au anunțat în septembrie 2016 că se despart după 12 ani de căsnicie.

Jolie a fost cea care a intentat divorțul, motivându-și gestul prin faptul că este nemulțumită de modul în care Brad Pitt îi educă pe copiii lor. Cuplul are împreună șase copii, trei naturali și trei adoptați.

Cum arată Ella Purnell, în Galeria Foto.