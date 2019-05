Angajaţi de la companii de stat ar fi fost forţaţi să scrie mesajul "Votez PSD"

Mai mulţi angajaţi de la companii de stat din Dolj ar fi fost forţaţi să-şi schimpe poza de la profilul de Facebook cu cea a senatorului PSD Claudiu Manda, alături de mesajul „Votez PSD“, a notat realitateadecraiova.net.

Oulia Mihaela Păuna a relatat, pe Facebook, că mamei sale, angajată la Compania de Apă Oltenia, i s-a cerut contul şi parola de Facebook pentru a i se face această setare. Ulterior, şi alţi angajaţi la stat au semnalat că li s-a întâmplat acelaşi lucru.

„In Romania anului 2019 că nu merge treaba cu curățenie sufletească,asta e știuta. Că se aduc oamenii forțat la mitinguri PSD,amenințați cu concedierea ,sau premiați cu 1 litru de ulei – am mai scris despre asta in momentul in care mama mea,angajat al Companiei de Apa Oltenia a fost tarata la miting – și asta e stiuta. DAR azi PSD a înfăptuit furt de identitate și furt de opinie ! Aceeasi mama a mea,angajata ale aceleiași companii,azi a fost adusă la sediul PSD din Craiova de către șefii săi , împreună cu alți colegi,fara să i se spună de ce,și acolo i s-au cerut contul și parola de Facebook pentru a i se atașa la poza de profil o pictogramă cu Claudiu Manda și cu mesajul „Votez PSD”. Neștiind multe despre tehnologie, nu și-a amintit parola de Facebook și șefii săi i-au schimbat-o ,i-au făcut alta ,de pe propriul ei smartphone! Asta au făcut cu toți oamenii de la Compania de Apa Oltenia! Apoi am început toți din familie să primim de la ea,pe Facebook,cereri de apreciere a paginii lui Claudiu Manda , fără că ea să pună mana pe telefonul ei! Ulterior și-a schimbat poza de profil și parola de FB ,asta după ce i-am explicat eu telefonic cum se face și ce greșeala a făcut. Sunt siderată.“, scrie femeia.

Ea a adăugat că nu ştie cui să se plângă pentru mamei sale i-au fost încălcate drepturile.

Citește mai multe aici!