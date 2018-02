Opt angajaţi ai spitalului Penitenciarului Rahova, reţinuţi după ce au bătut mai mulţi deţinuţi

Angajaţi ai spitalului Penitenciarului Rahova, acuzaţi că au bătut mai mulţi deţinuţi

Directorul Spitalului Penitenciar Rahova şi alţi 22 de angajaţi ai Penitenciarului Rahova au fost ridicaţi de mascaţi.Opt dintre ei au fost reţinuţi. Sunt acuzaţi că au bătut mai mulţi deţinuţi, pacienţi ai spitalului Penitenciarului Rahova.

Acțiunea a fost organizată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Cei 8 au fost duși în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă.

ANP a transmis şi un comunicat de presă în care a făcut mai multe precizări:

"În dimineața zilei de marți, 06.02.2018, ofițeri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, desfășoară o serie de percheziții la Penitenciarul-Spital București-Rahova. În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea unor posibile infracțiuni. Cu privire la această activitate, Administrația Națională a Penitenciarelor va transmite noi informații, în măsura în care acestea nu vor afecta ancheta organelor judiciare competente. În desfășurarea acestor activități, Administrația Națională a Penitenciarelor acordă întreg sprijinul organelor abilitate. În continuarea comunicatului de presă transmis în data de 06.02.2018, Administrația Națională a Penitenciarelor face următoarele precizări: Față de angajați din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova sunt efectuate activități de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de Rele tratamente, Lovirea sau alte violențe, Favorizarea făptuitorului, Mărturie mincinoasă, Fals intelectual, Fals în înscrisuri sub semnătură privată, Omisiunea sesizării organelor judiciare. Până la acest moment, un număr de 8 lucrători ai Penitenciarului-Spital București- Rahova au fost reținuți. Noi informații vor fi transmise pe parcursul obținerii lor".