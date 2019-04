Angajații spitalului premiat de Iohannis primesc un salariu în plus

Spitalul județean Suceava

Toţi angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava vor fi recompensaţi cu un salariu minim pe economie, după ce unitatea medicală a fost distinsă de către preşedintele României cu Ordinul ''Meritul sanitar'' în grad de Cavaler, a anunţat într-o conferinţă de presă, miercuri, managerul SJU Suceava, Vasile Rîmbu.

''Am stabilit împreună cu domnul preşedinte (n.r.-preşedintele Consiliul Judeţean, Gheorghe Flutur), acum câteva minute. Noi o să bem o şampanie în cinstea acestei decoraţii, dar restul personalului ori nu are acces, ori stă acasă, ori nu ştiu ce. Am hotărât ca, pentru efortul depus ca să ajungem în acest moment, să stimulăm întreg personalul cu un salariu minim pe economie, în decursul a cel mult două luni. Dacă nu o să fie suficient fondul asigurat prin Consiliul Judeţean (CJ) în limita acelor 30%, vorbesc de sporuri, vom reporta pentru luna următoare, şi în două luni de zile întreg personalul va lua câte un salariu minim pe economie. Nu vreau să facem diferenţieri (...) Bineînţeles, nu suntem în campanie electorală, şi avem grijă şi de acele tichete de vacanţă pe care să le acordăm în timpul care să permită angajaţilor să folosească acele tichete de vacanţă şi vara'', a spus Rîmbu.

Totodată, Flutur a spus că în şedinţa de joi a CJ Suceava se aproba o majorare substanţială a bugetului SJU Suceava, dar şi înfiinţarea a două noi unităţi speciale în cadrul Secţiei de cardiologie.

''Bugetul alocat, propus de mine mâine (n.r-joi), pe care sper să-l voteze în unanimitate echipa, este de trei ori mai mare decât în 2018. 2019 este anul în care bugetul l-am triplat pentru alocarea de resurse pentru Spitalul Judeţean Suceava. Scrie dezvoltare. Nu ne culcăm, că am fost medaliaţi, că am luat notă bună la acreditare, şi trebuie să te duci mai departe. Ponderea cea mai mare este extinderea numărului de săli de operaţii, o investiţie ce depăşeşte 25 de milioane de lei şi finanţată de Consiliul Judeţean şi celelalte despre care am mai vorbit (...) Mâine aprobăm, pentru că Ministerul Sănătăţii ne-a aprobat, două unităţi speciale în cadrul Secţiei de cardiologie. E vorba de acea unitate pentru bolnavii cardiaci acuţi, de supraveghere specială, cu 13 paturi, de fapt este cu statut de compartiment, şi a doua unitate este de chirurgie intervenţională, opt paturi'', a anunţat Flutur, citat de Agerpres.

El a felicitat întreaga echipă a SJU Suceava, care ''se bate pentru calitatea actului medical'' şi le-a transmis ''să ţină în continuare ştacheta sus'', pentru păstrarea credibilităţii unităţii medicale.

''Nu e puţin lucru să fi recunoscut la nivelul acesta. O decoraţie pe care o meritaţi pe deplin, dumneavoastră, echipa de la Spitalul Judeţean în frunte cu Vasile Rîmbu, echipa de medici, de asistenţi şi pacienţii care au trecut pe aici (...) Am vrut să vin şi eu astăzi aici să împărtăşesc bucuria de ieri (n.r.-miercuri, la Cotroceni), dar să venim şi cu alte veşti, că intrăm într-o nouă perioadă, nu? Lumea aşteaptă de la noi şi mai mult şi sunt convins că tot ce s-a întâmplat până acum este creşterea credibilităţii acestui acestui spital'', a spus Flutur.