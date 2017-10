Toader, somat să-i compenseze și pe cei care lucrează cu infractorii

,, Pentru că am intrat de ceva timp într-o epocă a compasiunii compensatorii, cerem ministrului Justitiei plata orelor suplimentare pentru angajatii din penitenciare. Costurile acestei masuri ar fi de cateva zeci de ori mai mici decat cele presupuse de compensatiile de 5 - 8 Euro pentru fiecare zi de detentie anuntate, de catre domnul Tudorel Toader, pentru detinutii care au fost deja pusi in libertate'' se arată într-un comunicat al sindicatelor din penitenciare.

,,Conform celei mai recente situatii statistice, furnizate de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, personalul din penitenciare acumulase 768.234 de ore suplimentare la 1.08.2017, din care 266.032 nu au putut fi recuperate. Pana la sfarsitul anului probabil ca numarul total de ore suplimentare va depasi 1,4 milioane. La fel de probabil, peste 500.000 dintre acestea nu vor putea fi recuperate'',precizează sursa citată.



,,Impactul financiar fiind nesemnificativ, apreciem ca masura poate fi luata pana la finalul acestei saptamani. Este, in cele din urma, un efort pentru oameni liberi care cer Statului sa li se plateasca munca prestata. Speram, deci, ca nu va fi o problema. Desigur, am aprecia daca plata s-ar intampla retroactiv, incepand cu iulie 2012, si daca s-ar mentine pana in 2022, cand conditiile din penitenciare intelegem ca vor deveni proprii.



,,In plus, pentru ca prin lege penitenciarele au fost desemnate ca fiind improprii, cerem - ca forma de compensare pentru angajatii din penitenciare - scaderea efectiva din varsta de pensionare stabilita pentru angajatii din sectorul de ordine publica, a cate 6 zile pentru fiecare 30 de zile de munca in penitenciare. Daca se poate pentru infractori, n-ar trebui sa fie o problema pentru cei care lucreaza cu dansii'' mai spun sindicaliștii.