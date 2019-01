Dan Andronic, DEZVĂLUIRI despre Sorina Matei și Sabin Orcan

Jurnalistul Dan Andronic, director Evenimentul Zilei, face dezvăluiri despre doi celebri realizatori TV din România. Într-o postare pe Facebook, Andronic scrie că Sorina Matei ar fi fost angajată la B1 la presiunile SRI și SPP.





Redăm, în continuare, postarea lui Dan Andronic făcută pe o rețea de socializare:

"ZIARIȘTII CU CHEIȚĂ de aur.

Am promis că revin cu amănunte despre cei doi "ziariști" care mă porcăiau aseară la B1 TV. E totuși o performanță să te atace Sputnik și B1 TV în aceeași zi.

O fac cu dezgust, dar m-am săturat să nu răspund unora care s-au obișnuit să fie slugă la casă mare.







Sorina Matei.

Am mai scris despre ea. Nu retrag un cuvânt. Recitiți ce am scris.

Este atât de competentă încât trebuie să apeleze la directorul SRI, la directorul SPP, să plângă, să amenințe, ca să fie angajată. De obicei la B1 TV. În rest toți sunt proști, numai ea înțelege.

A luat bani buni de la "penalul" Voiculescu, la "penalul" Ghiță, a fost angajată la intervenția SRI, la B1 TV a primit salariu din contribuția altui "penal", aici Sorin Oancea poate veni cu mai multe amănunte, așa că să mă scutească cu "integritatea" ei jurnalistică. E doar o trompetă...



Sabin Borcan.

Un ziarist căruia îi este rușine cu numele tatălui. Așa că și-a zis Orcan.

A păpat salariu de vreo 3-4.000 de euro de la "penalul" Patriciu, a sărit pe 10.000 de euro la "penalul" Adamescu, după care și-a găsit un culcuș bun sub umbrela unui brand. Sponsorizat de câțiva "penali".

Pe vremea când era la România Liberă, în loc să-și plătească oamenii, își cumpăra mașină. Pe vremea când era redactor-șef îmi trimitea mailuri prin care mă ruga să public diverse materiale împotriva lui Kovesi (știți că el este mare luptător împotriva corupție!) sau mă ruga să nu publicăm materiale care puteau aduce prejudicii patronilor săi. Îl împingea onestitatea de la spate.

Fiind un mare caracter, când a plecat de la România Liberă a lăsat o mare parte a oamenilor neplătiți, a furat toată redacția, inclusiv omul de la DTP, ca să înceapă proiectul "Newsweek". Finanțat din proiecte speciale, așa cum se laudă ca fraierul pe FB. Știți ce înseamnă proiecte speciale? Șpagă mascată...

Mai am de făcut o singură precizare.

Am spus la un moment dat că i-a intrat în grațiile lui Alexander Adamescu când a organizat un seminar la Londra în care denunța abuzurile DNA.

A încercat să-l racoleze și pe Traian Băsescu. A fost refuzat, deși i-a promis că-i plătește toate cheltuielile. Vă dați seama câtă minte are? Să vorbești așa cu Băsescu...

Un amănunt pe care l-am aflat zilele trecute este că același lucru l-a încercat și cu Ion Cristoiu. Pe care acum îl înjură pe toate posturile TV, îl face securist, etc. Cristoiu era bun când trebuia să încaseze cașcavalul...

Vă dau și un mic exemplu de duplicitate. E doar primul. Cel mai soft, ca să nu vă șochez."