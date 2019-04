Andronic dezvăluie cine este adevăratul adversar al PNL

Dan Andronic a depus plângere penală împotriva "procurorilor hackeri"

Sub titlul ,, USR și spiritul de turmă corporatist. Cum devine neo-marxismul o teorie prizabilă'', jurnalistul Dan Andronic analizează, la rece, evantuala alianță electorală PNL-USR.

Redăm integral editorialul lui Dan Andronic:

,,USR este principalul adversar al PNL. S-a manifestat ca atare în repetate rânduri, dar acum, în debutul campaniei electorale a făcut-o cu mult mai multă forță decât se așteptau unii. Arătând clar că, așa cum spunea Stalin, pentru ei nu există decât "tovarăși de drum".

Două incidente au marcat această escaladare a tensiunilor.

Cel mai dur dintre ele a fost cel în care niște liberali împărțeau la Cluj pliante cu texte din "clasici" USR: „Avortul trebuie să fie mandatoriu și obligatoriu pentru familiile care nu au un venit mediu, pentru familiile care nu pot asigura creșterea sau hrănirea corespunzătoare a copilului, pentru familiile în care nici unul dintre cei doi parteneri în creșterea și educația copilului nu are un loc de muncă“ – Ramona Popescu.“Am fi mai buni dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri” – Ioana Bogdan. Imediat, pe rețelele sociale, liderii USR au sărit și au catalogat gestul liberalilor ca fiind fake-news. Numai că ele conțineau citate reale!

Era o reacție a PNL la neo-marxismul apetisant lansat de Alianța România 2020, în care sunt lansate teze populiste, fără a avea vreun suport în realitate, din dorința de a atrage voturile celor cunoscuți sub numele de "corporatiști". Poate că nu vi s-a părut vreo mare agitație, dar în mediul online s-a remarcat un mic cutremur. Repet, cu atacuri feroce venite din partea liderilor USR/Plus. În ciuda faptului că liberalii au dat imediat înapoi și au clificat incidentul ca fiind o inițiativă locală.

Primul atac a venit din partea "Nebunului Regelui", pe numele lui de scenă Andrei Caramitru, consilierul președintelui USR, Dan Barna. Acesta, în stilul consacrat de răposatul lider al PRM Corneliu Vadim Tudor, scria "Alertă - atac la media independentă !!! aproape toate site-urile pro opoziție au primit ordin să nu mai dea informații despre USR/PLUS și sa își transfere armele către PNL . Ordin venit pe filiera PNL Bucuresti / Bușoi. Până și cel mai umil ziarist a fost informat de asta. În paralel - toată direcția Digi24 online a fost dată afară azi. Și Rares Bogdan va fi pus pe lista de PNL la Europarlamentare - deci Realitatea este pusă în mâna Kgb-istului Gușă".

Sincer, mie asemenea tipuri de mesaje îmi provoacă un zâmbet, făcând parte din generația care a citit "Săptămâna" lui Eugen Barbu și "România Mare" a lui C.V. Tudor. Numai că ele au un cutotul alt ecou în rândul celor care habar n-au despre ce vorbesc eu acum.