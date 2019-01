Andronic: Decizia de suspendare a emisiei postului Realitatea TV, un abuz sub o mască legală

Decizia de suspendare a emisiei postului Realitatea TV timp de 10 minute, cea mai gravă sancţiune aplicată de CNA în ultimii ani, este, în opinia jurnalistului Dan Andronic, "un abuz sub o mască legală".

"Diversitatea de opinii, unele chiar violent şi poate incorect fundamentate, este un atribut fundamental al democraţiei şi al libertăţii de exprimare. Aşa cum Evenimentul zilei şi Capital au luat poziţie când s-a pus problema sacţionării drastice a postului Antena 3, aşa facem şi acum, şi ne considerăm solidari cu ziariştii de la Realitatea TV. Personal, nu mă uit la Realitatea TV, am sesizat derapajele când a fost cazul, dar în calitate de ziarist şi patron de presă, ca om care înţelege fenomenul media prin prisma experienţei de 25 de ani, consider sancţiunea excesivă. Lumea presei, în mod evident este divizată. Principiile deontologice au devenit mult mai relaxate, pentru unii neexistând. România este împărţită în două tabere şi fiecare tabără are presa ei, numai că în loc să încercăm să reconciliem cele două Românii, nu facem altceva decât să adâncim tranşeele. Poate că şi alţi colegi vor gândi la fel ca mine. Acesta ar fi primul lucru bun din ultimii 15 ani", a scris Dan Andronic, într-un editorial evz.ro.