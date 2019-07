BAC 2019. Zeci de licee tehnologice, promovare zero. Andronescu vrea transformarea în profesionale

Bacalaureatul din acest an s-a încheiat cu rezultate dezastruoase pentru zeci de licee tehnologice din ţară. Mai exact, sunt unităţi şcolare unde niciun elev nu a promovat examenul de maturitate. În acest context, ministrul Educaţiei consideră că soluţia optimă este ca acestea să fie transformate în şcoli profesionale.

Ecaterina Andronescu a declarat că liceele tehnologice care nu au reuşit să aibă promovare la Bacalaureat 2019 îşi vor transforma clasele actuale în clase profesionale.



„Am hotărât ca mâine să aflăm dacă este primul an în care se întâmplă acest lucru, dacă este pur şi simplu un accident sau dacă această situaţie se perpetuează de mai mulţi ani de zile. Eu cred că nu este deloc un lucru nepotrivit să tranformăm aceste clase de liceu, să ne uităm şi la ce medie au avut acum la clasa a VIII-a, să le transformăm în clase profesionale”, a spus ministrul, la un post TV.







Potrivit adevarul.ro, în peste 40 de licee tehnologice niciun elev nu a promovat Bacalaureatul. Statistica prezentată de bacalaureat.edu.ro arată că în 23 de judeţe există cel puţin câte un liceu de tip tehnologic cu rata de promovare zero. Ministrul intenţionează să pună accentul pe învăţământul profesional.



„Noi, de anul acesta, am luat o măsură şi am încercat să centrăm cifrele de şcolarizare şi pe rezultate şi să-i trimitem pe cei care au mai puţine abilităţi teoretice spre a învăţa o meserie. Astăzi, ca profesor într-o disciplină, ai salariul mai mic decât un sudor. Deci nu cred că meseria este o opţiune pe care trebuie să o aruncăm la coş. Dimpotrivă, este extrem de necesară, şi cine o face de nota 10 rămâne un profesionist de nota 10. Acest lucru îl recomand eu generaţiilor tinere, pentru că nu ne naştem egali şi s-ar putea ca o parte din această generaţie să aibă într-adevăr mai multe înclinaţii spre partea practică, decât spre partea tehnologică”, a mai spus Ecaterina Andronescu.