Andronescu, despre proteste: Sunt oameni de bună-credință, dar sunt și mulți aduși de PNL și USR

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, joi, că la proteste participă oameni de bună-credință, dar și foarte mulți "aduși" de PNL și USR.

"Dacă oamenii vin să-și exprime un punct de vedere potrivit opiniei și gândirii lor este foarte bine. Sunt oameni de bună-credință care sunt acolo și se bucură de tot respectul nostru, dar sunt și foarte mulți care sunt aduși acolo de PNL și USR. De aceea, cred că bătălia politică se duce în altă parte", a afirmat Andronescu, după ședința CExN al PSD.

La rândul său, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a spus că mitingul de miercuri seara a fost unul neautorizat.

"Ce putea să facă doamna ministru? Niște oameni care vin la un miting nu poți să-i oprești, miting neautorizat. Nu sunt specialist", a afirmat Negoiță, întrebat dacă este mulțumit de modul în care a acționat Ministerul de Interne.

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a afirmat, la rândul său, că este dreptul oamenilor să protesteze, adăugând că el este împotriva celor care insultă.

"Dacă oamenii doresc să protesteze? Am împiedicat eu pe cineva? Am fost eu împotriva intenției de a protesta a unui om? Niciodată. Dar aceia care mă insultă, mă înjură, am și eu dreptul să fac lucrul acesta, dacă ei își arogă acest drept. (...) E dreptul oamenilor, am ceva contra celor care insultă, înjură. Eu cred că se ascunde cineva (în spatele protestelor — n.r). Întotdeauna se ascunde o ideologie, o mentalitate, poate și o instituție", a susținut Buzatu.

El a adăugat că problemele reglementate prin ordonanța de urgență de modificare a Codului penal sunt mai vechi și trebuiau soluționate de mai multă vreme.

"După părerea mea, este o problemă veche care trebuia soluționată de multă vreme și, în acest context, eu cred că este și o problemă umanitară, să dăm dovadă de înțelegere față de oamenii care au greșit", a menționat Buzatu.

El a adăugat că "este vorba de definirea exactă a abuzului în serviciu".

Sursa: agerpres.ro