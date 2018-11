Andronescu, critici dure la adresa lui Dragnea

Tabăra contestatarilor din PSD ai lui Liviu Dragnea se împuținează pe zi ce trece, după ce Ecaterina Andronescu a fost numită ministrul Educației.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune că lui Andronescu i-a fost promisă susţinerea pentru preluarea conducerii organizaţiei social-democrate din Bucureşti. În culise, Dragnea poartă negocieri sau îi amenință cu sancțiuni pe disidenți.

Ecaterina Andronescu va conduce pentru a patra oară Educația în ultimii 18 ani. A acceptat să facă parte dintr-un guvern pe care l-a numit cel mai slab din istorie. Numirea a venit după ce în ultimele trei luni a criticat vehement stilul de conducere instaurat de Liviu Dragnea în PSD.

Întrebată dacă pentru a renunța la punctul dumneaei de vedere i s-a propus Ministerul Educație, Ecaterina Andronescu reacţiona în urmă cu puţin timp: "Nu, dar nu vă faceți probleme că nici n-o să mi se propună și nici n-o să accept!"

Mai mult decât atât, actualul ministru al Educaţiei preciza: "Am avut două discuţii cu dlomnul Dragnea, mi-a propus acest lucru, nu i-am dat un răspuns, vreau să discut în concret. Oferta mi-a făcut-o în urmă cu 2-3 săptămâni, înainte de CEX, după scrisoarea mea. Aş vrea să spun răspicat că nu am cerut vreodată o funcţie, nu am scris scrisoarea ca să obţin o funcţie de orice rang ar fi ea".