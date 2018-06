Primarul Chișinăului: Partidul lui Dragnea și cel al lui Putin, partenerii lui Plahotniuc

Andrei Năstase

Andrei Năstase, care a câștigat spectaculos alegerile de la Chișinău, făcea recent o paralelă între PSD și forțele lui Putin din Rusia.

Andrei Năstase, candidatul Platformei Demnitate şi Adevăr, a câștigat al doilea tur al alegerilor diN Chișinău, cu 52,5% din sufragii. Felicitat de toți liderii Opoziției din România, el nu a primit mesaje de încurajare și de la guvernul de la București.

Primarul PSD al Bucureștiului, Gabriela Firea, mizase de altfel pe un cal greșit în cursa pentru Chișinău, susținând-o pe Silvia Radu, candidata ”tehnocrată” sprijinită de fapt de oligarhul Vlad Plahotniuc, care a fost exclusă încă din primul tur al alegerilor.

Invitat la Realitatea TV, la emisiunea Jocuri de Putere, Andrei Năstase a acuzat de altfel că mai multe portaluri de presă moldovenești, sprijinite financiar de statul român, l-au ”linșat” în campania electorală.

Cu aproximativ o săptămână înainte de al doilea tur de scrutin, Andrei Năstase făcea o comparație interesantă între PSD-ul lui Liviu Dragnea și forțele antidemocratice de la Moscova.

“ În România începe să fie tot mai rău, și mai rău și mai rău, să se bată cu Justiția. (…) Ăștia vă promit la dumneavoastră sute și mii de kilometri de autostrăzi... Ei bine, Plahotniuc, la Chișinău, anume în campania electorală, promite 1200 km de drumuri reparate. Un fals cât el de mare și cu tot partidul lui de acolo, și cu toți partenerii lui din România, PSD-ul lui Dragnea și din Rusia, partidul lui Putin. Eu am avut un mesaj pentru clasa politică de la București. Am spus că în ceea ce privește Republica Moldova, avem nevoie de un mesaj unitar. Dacă acesta se duce în zona mesajelor premierului Dăncilă sau a șefului de Parlament Dragnea, nu avem nevoie de un astfel de mesaj. Am văzut cum doamna Vasilescu spunea că nu se vor reduce salariile, ca mai apoi să spună că nu a zis asta…Exact ca și Vladimir Plahotniuc. Partidul lui Dragnea și partidul lui Putin, astea sunt parteneriatele lui Plahotniuc la Chișinău. Grav este că frații de rele s-au unit, iar oamenii buni încă mai ezită, însă se mai întreabă ce este de făcut”, a declarat Andrei Năstase la Realitatea Tv, înainte de turul al doilea de scrutin de la Chișinău.

Interviul cu Andrei Năstase dintre cele două tururi de scrutin a fost reluat în emisiunea Jocuri de Putere de luni seară și poate fi urmărit aici.

Victoria lui Andrei Năstase a fost salutată și de analiștii români cu o bună expertiză a politicii de peste Prut, care au observat implicarea nefericită a statului român.

Armand Goșu: ”Mi-e milă de instituțiile de la București care au jucat pe mâna lui Plahotniuc”

Expertul în spațiu estic Armand Goșu a criticat dur poziția oficială a României după victoria lui Andrei Năstase. Într-un mesaj pe Facebook, expertul a scris ”mi-e și milă de instituțiile de la București, de la MAE, SRI, SIE, Administrația Prezidențială, toate au jucat pe mâna lui Plahotniuc și au mizat pe candidații lui, "tehnocrata" Silvia Radu, acum "socialistul pro-rus" Ivan Ceban..... și au pierdut”.

”Poate că e timpul unei analize mai serioase (făcută de cineva din afara sistemului, chiar cineva din afara României, mă gândesc la americani sau la britanici, de ce nu și la germani), iar băieții care au produs această mizerie numită "politica României față de Basarabia" să facă obiectul unor anchete seriose. Prezența lor "la butoane" reprezintă o mare vulnerabilitate pentru securitatea și politica regională ale României”, a scris expertul de la București.

Strategul lui Andrei Năstase: Serviciile românești au mizat pe mafia din R. Moldova

Acuzații la adresa serviciilor românești au venit și de la unul dintre strategii electorali ai lui Andrei Năstase, fostul ziarist român Pavel Lucescu.

”Serviciile noastre au jucat astfel și împotriva Republicii Moldova și împotriva României, că ajungi să te întrebi ale cui sunt, de fapt”, a scris Lucescu pe pagina sa de Facebook.