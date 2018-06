Năstase: Motivul invalidării alegerilor din Chișinău e teama guvernanților. Am contestat decizia

Andrei Năstase

Câștigătorul alegerilor pentru primăria Chișinăului a anunțat la Realitatea TV că a contestat decizia de invalidare a scrutinului.

”Această hotărâre ilegală și motivată politică a fost deja contestată”, a declarat Andrei Năstase, câștigăyotul alegerilor invalidate marți de instanță.

Acesta a explicat că decizia instanței nu poate fi motivată. ”Nimic nu recomanda o asemenea decizie. Comportamentul nostru în acest scrutin a fost unul imopecabil, unul legal, fapt observat și de observatorii independenți”, a spus Năstase.

Motivul invocat de instanță este respins de Năstase.

”S-a decis că în ziua alegerilor, atunci când am făcut apeluri de chemare la vot, am făcut agitație electorală. O instanță de judecată, în pofida faptului că nici autoritatea electorală, nici contracandidatul nu au cerut acest lucru, a decis că am făcut agitație electorală”, a observat câștigătorul alegerilor.

Andrei Năstase crede că adevăratul motiv al invalidării scrutinului este teama guvernanților.

”În spatele acestei decizii este frica de venirea mea la primărie, unde voi deconspira toate schemele de corupție, toate schemele de jaf. E și o frică a guvernării în perspectiva alegerilor parlamentare din toamna acestui an”, a argumentat Năstase.

Alegerile din Chișinău, câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase, au fost invalidate marți de instanță! Partidul Socialist ceruse instanţei să declare nule alegerile locale anticipate desfăşurate în 3 iunie, argumentând că Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr (centru-dreapta), a organizat acţiuni electorale în ziua celui de-al doilea tur de scrutin.

Imediat după pronunțarea deciziei, Năstase a acuzat că aceasta este „arbitrară", luată la comanda lui Vlad Plahotniuc și judecătoarea „ar trebui să facă pușcărie", potrivit ZiarulNational.md.