Andrei Caramitru: "Nu mai spuneți că eu aș fi politician!"

Celebru pentru postările virulente de pe Facebook, declarații spumoase, dar și controversate, Andrei Caramitru ține să reamintească, tot într-o postare pe rețeaua de socializare, că el nu este politician, ci doar un cetățean implicat și opinator.

"Politician este o profesie - oameni care își câștiga banii din asta și reprezintă populația. Profesia este controlată prin votul oamenilor si legile in vigoare. Sunt cei in funcții publice si cei care conduc un partid. Deputați, senatori, miniștri, primari; președinți, vicepreședinți, sefi de filiale de partid, membrii “CEX”-urilor. Candidatii la diverse funcții in stat.

Restul sunt cetățeni. Care pot fi sau nu membri de partid. Care pot ajuta cu expertiza lor sau nu un partid (pot fi in vreo comisie tehnică pe expertiza lor, pot strange semnături, pot da sfaturi sau nu diverșilor politicieni).