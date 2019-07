Andrei Caramitru:"Ar fi bine să nu mai votăm mesianic"

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna îndeamnă electoratul ca în primul tur al alegerilor prezidențiale oamenii să voteze cu Dan Barna, pentru ca în turul doi votul românilor să nu mai fie "mesianic", acesta făcând aluzie la Klaus Iohannnis.

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, a îndemnat duminică electoratul să nu-l voteze pe Klaus Iohannis în primul tur la prezidențiale, ci să-l voteze pe Dan Barna pentru a lăsa PSD în afara concursului, după care în turul 2 „sa nu mai votam mesianic, idolatrizând pe cineva, ci sa votam propuneri, programe”.

„Știu ca multă lume e supărată că USR/PLUS o sa aibă un candidat, pe Dan Barna, la Prezidentiale. Argumentul lor este că “spargem votul” opozitiei și ca astfel favorizăm PSD. E o minciună, este profund neadevărat. O sa încerc sa le explic logic și rațional situația.

1) Vor fi 2 tururi de scrutin. Conform legii, Iohannis nu poate câștiga din primul tur. Pentru asta ar avea nevoie de 9 miloane de voturi (50%+1 din listele electorale). Cum nu vor participa mai mult de 10-11 milioane de oameni in primul tur, Iohannis ar avea nevoie de 90% din voturi sa fie ales in primul tur. E imposibil.

2) Contează cum vrem sa arate Turul 2. Iohannis și PSD (posibil Firea) sau Iohannis și Barna. Vrem PSD sau USR/PLUS in turul 2?

3) Dacă PSD nu intra in Turul 2 vom vedea o implozie a lor și colaps la locale si parlamentare. Și vom vedea o campanie pe bune - între 2 candidați de dreapta - și vom putea alege in funcție de viziunea propusă de fiecare. Nu vom fi - iarăși - forțați sa alegem un candidat anti-PSD (oricare ar fi el) doar ca sa blocam PSD-ul.

Deci - logic și normal - e așa:

- sa votam toți pe Dan in turul 1 ca sa blocam PSD-ul și sa ii aruncam la lada de gunoi a istoriei

- in Turul 2: sa fim toți foarte atenti la propunerile fiecărui candidat. Sa ne asiguram ca vin fiecare cu un program, cu o viziune, cu o echipa. Și sa votam masiv și informat, in funcție de preferințele fiecăruia. Și sa nu mai votam “mesianic”, idolatrizând pe cineva, ci sa votam propuneri, programe.

Așa ca - ii rog mult pe prietenii de la PNL să accepte competiția. Nu se poate să prefere candidatul PSD in defavoarea celui de la USR pentru Turul 2 (știu ca e poate mai simplu pentru ei dacă intra PSD in Turul 2, dar nu e bine pentru România și ar trebui să aibă mai multă încredere in propriul candidat - e totuși Președintele României)”, a transmis Andrei Caramitru pe Facebook.