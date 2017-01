Andreea Marin spune adevărul despre mariajul cu Tuncay Ozturk

Andreea Marin

Andreea Marin a vorbit deschis despre mariajul eşuat cu Tuncay Ozturk, la câteva luni după ce a divorţat.

Fosta zână a făcut toate dezvăluirile într-o emisiune televizată.

„Ultima mea căsnicie a fost un eșec. Am crezut foarte tare în ceea ce trăiesc. Din păcate, m-am înșelat, am realizat mai târziu, dar nu am vrut să-mi reproșez mai târziu că n-am făcut tot ce era posibil. Nu m-am despărțit din pricina infidelității. Au fost lucruri în presă, dar nu a fost vina presei. Și eu am relații de lucru cu bărbați, dar eu nu am dat ocazia interpretărilor greșite. Pentru că îl poți răni pe celălalt. Chiar dacă nu este adevărat. Da, m-au deranjat aceste povești”, a povestit, Andreea Marin, la Kanal D.

Întrebată de Mădălin Ionescu dacă a fost mințită, Andreea Marin a dat un răspuns cu subînțeles, dar din care reiese tot ceea ce trebuie să știe oamenii: „Prefer să nu-ți răspund. Atât pot să-ți spun. Dacă aș răspune ori aș acuza, ori aș minți. Lucrurile nu stăteau corect față de mine. Problemele au fost mult mai profunde, dar sunt problemele mele și nu voi ieși cu ele pe micul ecran. Nu mai vreau să mai fie nici o asociere între mine și el sau între mine și afacerile lui. Nici măcar în fotografii”, a spus Andreea Marin.