Dovada că Andreea Marin nu a depășit trauma despărțirii de Tuncay

Andreea Marin

Andreea Marin nu a reușit să depășească trauma despărțirii de Tuncay, chiar dacă ea susține contrariul, scrie evz.ro.

Și și-a canalizat toată energia pentru a se rupe de orice lucru sau asociere dintre ei. După cea mai scandaloasă postare a Zânei pe Facebook, cea în care îl desființează pe fostul ei soţ şi ca om, dar şi ca practician în kinetoterapie, bărbatul a fost sunat de familie şi chemat acasă.

Tuncay, trezit singur în România, cu moralul şi afacerea la pământ, a decis să-şi facă bagajul şi să plece acasă. Deja e în discuţii pentru vânzarea cabinetului de kinetoterapie şi se pare că plecarea în Turcia va fi definitivă, deoarece nimic nu-l mai leaga de ţara noastră.

Cu siguranţă şi Andreea a aflat vestea şi reacţia ei poate fi dedusă sau interpretată din ultima ei postare de pe Facebook. Vedeta le-a scris astăzi fanilor, cu ocazia zilei sale de naştere. Zâna a împlinit 42 de ani.

„Candva, am postat aceste versuri gasite intamplator, fara sa stiu autorul, incercand fara succes sa il aflu. Astazi adorm si fac pasul spre o noua varsta bucurandu-mi sufletul cu cartea minunata semnata de Mina Ianovici , pe care tot un inger trebuie sa ma fi ajutat sa o gasesc. Autoarea mi-a trimis cartea in dar, iar eu stiu ca nu puteam primi ceva mai potrivit pentru acest moment al vietii mele. Hrana pentru spirit si suflet, caci de alte daruri nu am trebuinta. Am dragostea piticutei ce-mi doarme in brate, am credinta si, in jur, langa mine la nevoie, oameni frumosi si buni... ", a scris Andreea Marin pe FB.