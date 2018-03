Andreea Mantea, înlocuită la Kanald. Se știe cine îi va lua locul

Andreea Mantea

Noua parteneră de emisiune a lui Mihai Mitoșeru, în locul Andreei Mantea, este Dianna Rotaru.

Andreea Mantea se va concentra în continuare doar pe proiectul WowBiz.

Dianna Rotaru este o cântăreață și actriță din Republica Moldova. Ea a debutat in mediul artistic din Romania ca solista in trupa Provincialii, cu albumul „Chitara Maița”. A jucat in filmul „Culorile”, precum și în spectacole, în cadrul Teatrului Luceafărul din Chișinău. A prezentat și emisiuni de radio și televiziune, a fost gazdă pentru două ediții Eurovision desfășurate în Chișinău.