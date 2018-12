Andreea Cosma, lovitură de grație pentru Koveși. Documente compromițătoare!

Deputatul Andreea Cosma a ajuns, luni, la Parchetul General, parlamentarul precizând că s-a prezentat la unitatea de parchet pentru a depune documente care ar urma sa sustina acuzatiile lui Sebastian Ghita la adresa Laurei Codruta Kovesi.

Sebastian Ghita a anuntat ca a depus o plangere penala pe numele Laurei Codruta Kovesi, acuzând-o pe aceasta ca i-a cerut bani, in perioada in care era procuror general al României, pentru transportul lui Nicolae Popa in România.

Procurorii au investigat si in trecut afirmatiile lui Sebastian Ghita, dispunând clasarea cauzei.

După ce Sebastian Ghiță a fugit din România și a început seria dezvăluirilor, Parchetul General a deschis un dosar in care s-au facut investigatii privind toate afirmatiile lui Sebastian Ghita, inclusiv despre extradarea lui Nicolae Popa. Cauza a fost clasata la finalul anului trecut.

În cadrul anchetei, procurorii au verificat toate aspectele semnalate de fostul deputat, modul în care au ajuns casetele cu înregistrări la România TV şi dacă a fost ajutat să se sustragă anchetelor. Printre aspectele investigate de procurori s-a numărat și cel legat de extrădarea lui Nicolae Popa, după ce în ianuarie 2017, in cadrul unei inregistrari, Ghita sustinea ca i s-au cerut bani pentru aducerea în tara a lui Popa.

La acel moment, Parchetul General anunta ca s-a stabilit că Nicolae Popa a fost adus în România din Indonezia de Poliția Română, toate costurile fiind suportate de această instituție.

"Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au dispus prin ordonanță începerea urmăririi penale cu privire la faptă, respectiv infracțiunea de abuz în serviciu, în cauza având ca obiect informațiile făcute publice prin intermediul unor înregistrări difuzate în mass-media cu privire la o serie de afirmații făcute de fostul deputat Sebastian Ghiță. Cercetările în acest dosar vizează toate aspectele prezentate opiniei publice de către persoana anterior menționată prin intermediul înregistrărilor difuzate. În acest context, precizăm că, în urma verificărilor efectuate, a rezultat că aducerea în țară a inculpatului Nicolae Popa a fost efectuată de către Poliția Română, iar costurile aferente transportului au fost achitate integral de către această instituție", transmitea Parchetul General printr-un comunicat de presă.