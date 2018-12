Andreea Cosma, despre condamnarea primită: A fost o răzbunare a palierului Laura Codruţa Kovesi

Andreea Cosma

Andreea Cosma, în prezent deputat, condamnată marţi la patru ani de închisoare cu executare în primă instanţă, a anunţat că a depus un denunţ împotriva fostei şefe DNA Laura Codruţa Kovesi, pe care o consideră vinovată pentru sentinţa primită.

"Nu mă aşteptam la condamnare, a fost o surpriză. Mă simt nedreptăţită şi, punând cap la cap piesele jocului, ce s-a întâmplat şi ce urmează, îmi dau seama că acest lucru a fost o răzbunare din partea palierului, să spun, Laura Codruţa Kovesi (...) Preşedintele completului de judecată la instanţa de fond, că este primă instanţă, format din doi judecători, este fostul procuror şef DNA Braşov, care la un moment dat a fost consilierul Laurei Codruţa Kovesi ", a declarat Andreea Cosma, la Antena 3.

Deputatul a anunţat că a depus un denunţ pe numele Laurei Codruţa Kovesi, precizând că mai există un denunţ împotriva fostului procuror-şef DNA, dosar în care ea este martoră.

"Am depus un denunţ împotriva Laurei Codruţa Kovesi. Denunţ înseamnă că am înştiinţat organele de cercetare penală cu privire la săvârşirea unei posibile infracţiuni. De la momentul la care am derulat şi am vrut să fac acest lucru, am primit nişte ameninţări verbale din partea anumitor persoane care au aflat de demersul pe care îl fac, îmi duc la capăt tot ceea ce am început, urmează până la sfârşitul săptămânii, vreau să fac dezvăluirile pe care vreau să le fac în legătură cu acest denunţ. Din motive obiective, vreau să mă pregătesc până la sfârşitul săptămânii. Sunt martoră într-un alt dosar care o priveşte pe Laura Codruţa Kovesi, împotrova căreia a fost făcut şi depus alt denunţ", a mai spus Andreea Cosma.