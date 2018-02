Andreea Cosma a cerut ajutorul lui Carmen Dan. ”M-a chemat azi la audieri”

Scandalul din jurul procesului familiei Cosma continuă. Deputatul PSD Andreea Cosma a cerut ajutorul ministrului de Interne, Carmen Dan, după ce ar fi primit mesaje de amenințare prin intermediul telefonului mobil.

”Am fost chemată astăzi de către doamnă ministru Carmen Dan. Ieri am făcut un apel public către doamna ministru pentru că am primit mesaje de amenințare. În calitate de demnitar al statului român, am cerut ajutor. Doamn ministru a reacționat prompt și m-a îndrumat către IGPR, unde să fac o plângere. Astăzi am să depun plângerea la IGPR, care e competentă să facă cercetări", a declarat Andreea Cosma.



Deputatul PSD a afirmat, luni, la o emisiune TV, că a primit mesaje de amenințare pe telefonul personal.