Andreea Bălan, mărturie cutremurătoare. "Am început să sângerez"

Andreea Bălan şi fiica ei, prima imagine după momentul teribil prin care au trecut

Coșmarul Andreei Bălan nu s-a terminat, după ce a făcut stop cardio-respirator în timpul nașterii.

Andreea Bălan a mai fost supusă unor noi intervenții chirurgicale, după ce i-au apărut niște hematoame sub operația de cezariană.



"Am început să sângerez peste tot. Medicii și-au dat seamă că este embolie amniotica. Această problemă, de fapt, mi-a provocat stopul cardiac. Operația a fost foarte complicată. Mi s-a făcut transfuzie de sânge. Eu nu îmi mai amintesc însă nimic. Am fost inconștientă două zile," a povestit Andreea Bălan la Antena 1.

Coșmarul nu s-a terminat pentru cântăreața nici după ce a fost externată. Din cauza unor hematoame apărute pe sub operația de cezariană, Andreea Bălan a mai suferit încă două intervenții chirurgicale.

"Ultima intervenție a fost cea mai grea. Neexistând cateter (n.r. în coloană), ci doar o anestezie pe venă și o operație complicată, când m-am trezit m-a durut cum nu m-a durut vreodată în viață. A fost curățat și ultimul hematom. Am stat din nou 24 de ore la terapie intensivă. Nu pot să fac efort deloc. Stau în casă", a mai spus cântăreața.