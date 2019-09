Andreea Bălan, imagini de la nuntă și botez

Andreea Bălan a avut ieri un dublu eveniment! Nunta cu George și botezul fiicei lor, Clara.

Andreea Bălan s-a măritat și a făcut botezul ficei și se mândrește că are o familie fericită.

"Suntem de 4 ani impreuna si am creat o familie minunata!

George mi-a fost alaturi atat in momentele bune, cat si in cele mai putin bune. Avem doi copii sanatosi si minunati, iar nunta noastra este o incununare a celor intamplate.

Sunt foarte fericita ca am îmbrăcat rochia de mireasa și astăzi, nu doar mâine, pentru surpriza pe care v-o pregătesc luni dimineața pe canalul meu de YouTube. O surpriza care spune povestea noastra dar si a voastra si e dedicata special pentru voi toti cei care ati fost alaturi de mine atatia ani si m-ati incurajat in cele mai grele momente.", a scris Andreea pe facebook.