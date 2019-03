Andreea Bălan, din nou în spital. A fost operată de urgență

Andreea Bălan a ajuns din nou în spital, la trei săptămâni după stopul cardio-respirator suferit la naștere. Potrivit spynews.ro, vedeta a avut sângerări și probleme de sănătate.

Andreea Bălan a ajuns iar pe mâinile medicilor. Artista a sângerat din nou şi a fost nevoie de intervenţia medicilor. Artistei i s-au format iar hematoame, care vor trebui operate.

Este ţinută sub observaţie, are un hematom sub operaţie, dar din cauză că în ultimele două săptămâni a avut deja două operaţii, în acest moment nu se poate interveni iar chirgical, Andreea Bălan fiind ţinută sub observaţie.