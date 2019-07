André se reunește și lansează o piesă nouă

Trupa Andre se reunește după aproape 18 ani. Andreea Bălan și Andreea Antonescu lansează o nouă piesă "Reset la inimă."

Recent, cele două artiste au filmat clipul piesei "Reset la inimă" care va fi lansat în cadrul unui eveniment privat organizat de către Cat Music, casă de discuri care a lansat marele proiect în urmă cu 20 de ani.





„André reprezintă copilăria și adolescen'a mea. Am trăit foarte intens acea perioadă și m-a marcat profund. Azi, la maturitate, am decis să ne reunim și de data această să facem ceea ce ne dorim noi două. O facem pentru fanii noștri care nu au încetat să ne susțină în acești 17 ani, cât nu am fost împreună și care nu au încetat să spere că ne vom reuni. André înseamnă o legendă, un model și un reper pentru o generație întreagă. Nicio altă trupă nu a egalat succesul noastru și sunt convinsă că nu vom dezamăgi. Iar show-urile noastre vor fi wow!", declară Andreea Bălan.









„Revenirea André înseamnă să retrăiesc cea mai frumoasă perioadă din viață! Au fost cei mai intenși ani, iar faptul că sunt din nou alături de Andreea Bălan sub umbrelă André, stârnește emoții greu de explicat în cuvinte. Nu ascund că multe dintre întâlnirile noastre din ultimele săptămâni au însemnat și lacrimi de fericire, pentru că, da, André a fost și proiectul tatălui meu care sunt convinsă că ne veghează, zâmbește și ne susține de acolo de sus! Știm că orice e frumos nu durează o veșnicie, însă trupă André a fost numită un fenomen, iar fenomenele rămân adânc întipărite în mințile noastre pentru totdeauna. Avem atât de multe de oferit, iar așteptarea reîntâlnirii a fost atât de mare încât eu și Andreea suntem nerăbdătoare să dăruim tot ce avem noi mai bun. Cu aceleași emoții, poate chiar mai mari, cu aceeași determinare, suntem în măsură să aducem acum în față celor ce ne iubesc, trupă Andre. André este despre noi, André este pentru voi, să-nceapa André, capitolul 2", adaugă Andreea Antonescu.





Trupa s-a înființat în 1999 când a lansat single-ul "Liberă la mare" și odată cu el, a creat o explozie în muzică, modă, dar și în atitudinea unei întregi generații – generația Andre. Fenomenul André înseamnă nu mai puțin de șase albume lansate, 1.500.000 de de unități vândute, patru discuri de platină, un disc de aur, sute de concerte, fân-cluburi în fiecare oraș din România, dar și milioane de admiratori în străinătate. În anul 2001, André este desemnată "Cea mai bună trupă pentru adolescenți", iar cele două fețe sunt numite „Reginele muzicii dance". După super hitul „Libera la mare", urmează „Noapte de vis", „Lasa-mă papă la mare", „Prima iubire", „Am să îmi fac de cap", „Flori de tei", „Fac ce vreau", "Prima iubire" și multe alte piese de succes care au devenit imnuri.