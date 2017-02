Andone îl atacă pe Mutu, după despărţirea de Dinamo: El nu cunoaște nici antrenorii de la juniori

Ioan Andone, 56 de ani, și-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea alb-roșie.

Dinamo a confirmat apoi despărțirea de tehnician pe site-ul său oficial.

''FC Dinamo București și antrenorul principal Ioan Andone au convenit astăzi, pe cale amiabilă, încetarea raporturilor contractuale, a anunțat conducerea clubului din Ștefan cel Mare prin intermediul site-ului oficial. FC Dinamo București îi mulțumește public fostului antrenor principal al dinamoviștilor pentru activitatea pe banca tehnica a echipei. Numele noului antrenor principal al echipei din Ștefan cel Mare va fi anunțat în zilele următoare'', se arată în comunicat.

În perioada petrecută la Dinamo, Ioan Andone a avut mai multe disensiuni cu directorul general Adrian Mutu.

"Am vorbit cu Negoiță și i-am zis că dacă el crede că face mai multe cu altul, e treaba lui. Eu aș fi vrut să rămân, dacă eram dorit. Dar am plecat pentru că am vrut eu, însă au fost piedici mari care mi-au fost puse. Poate acum se va implica mai mult Mutu. Cât am fost eu, nu s-a implicat deloc. Pune-mă pe mine ca director general la club ca să-i arăt cum se face treaba asta. El nu cunoaște nici antrenorii de la juniori. El încă e jucător, nu e conducător. M-am bucurat când am auzit că va veni Cosmin Contra", a declarat Ioan Andone pentru Dolce Sport.