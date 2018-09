Anchete de proporţii după incendiul care a distrus un bloc din sectorul 5 al Capitalei

Anchetele în urma incendiului violent care a distrus un bloc din sectorul 5 al Capitalei continuă. După ce autoritățile au anunțat că s-a deschis dosar penal cu privire la situația juridică a blocului, sunt încă semne de întrebare legat de autorizațiile imobilului.

Cercetările cu privire la incendiul din sectorul 5 sunt desfăşurate de Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei sector 5 sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, se arată într-o informare a Poliţiei Capitalei.



Blocul din Sectorul 5, care a luat foc, nu avea autorizaţie ISU la incendiu, au declarat surse apropiate anchetei, şi, având în vedere că era prevăzut doar cu o ieşire, e posibil să nu deţină nici autorizaţie de construcţie.

Cinci persoane au primit primul ajutor, două fiind transportate la spital, în urma unui incendiu care a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la o locuinţă situată pe strada Iordache Năstase din Capitală, flăcările extinzându-se la un bloc învecinat, au informat reprezentanţii ISU Bucureşti Ilfov, conform agerpres.ro.



Potrivit acestora, focul s-a manifestat în podul casei şi la mansarda blocului în mare proporţie, cu propagare semnificativă către etajele inferioare (P+3+M).



Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale de stingere, patru autoscări şi trei echipaje SMURD.