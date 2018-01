Anchetă Realitatea TV: Cum a "pierdut" statul embioni umani şi cine plăteşte

Mărturie exclusivă a femeii care a învins România la CEDO! Daniela Nedescu a povestit pentru Realitatea TV coşmarul prin care a trecut pentru că nu a mai putut avea un copil pentru că autorităţile n-au fost capabile să îi dea înapoi embrionii recoltaţi la o clinică, în 2009. O anchetă realizată de Călin Cociş şi Dragoş Stoian.

Soții Nedescu au împreună un băiețel de opt ani, pentru care au apelat la fertilizarea in vitro. Visul lor este să aibă și un al doilea copil.

,,Am decis împreună cu soțul meu că vom face și a doua implantare, dorindu-ne foarte mult să avem și al doilea copil (măcar). Am fost entuziasmați de faptul că, medical, șansele erau de partea noastră. Embrionii existau, medicul era încrezător, procedura urmând să fie mult mai simplă ca în prima etapă.”, a povestit femeia, în exclusivitate pentru Realitatea TV.



Doar că, în urmă cu nouă ani, o anchetă a procurorilor DIICOT avea să le schimbe planurile. Pentru prima dată, justiția românească o luase pe urmele traficului de ovule umane şi a făcut o descindere la clinica situata chiar lângă guvern. La vremea resp, anchetatorii aveau informatii că acolo erau aduse persoane din străinătate care nu puteau avea copii, iar pentru fertilizarea in vitro erau folosite ovule donate de alte femei, care, în schimb, primeau diverse sume de bani.



În urmă cu patru ani, patronul clinicii, fiul acestuia și mai mulți medici au fost condamnați la închisoare. În dosar a picat și Victor Zota, fostul director al Agenţiei Naţionale de Transplant, în prezent coordonator al instituţiei la nivel de Bucureşti. El a primit trei luni de închisoare cu suspendare.



Din păcate, oameni de bună credință au căzut și ei victime în acest scandal. Procurorii au pus sechestru pe tot materialul genetic găsit în clinica Sabyc din București.



Din acel moment, soții Nedescu nu au mai reușit să recupereze nimic, povestește avocata familiei. Așa că au decis să își facă dreptate. După un proces pierdut inițial, au avut câștig de cauză la Curtea Supremă. Însă chiar și cu hotărârea definitivă a judecătorilor în mână, instituțiile statului i-au refuzat în continuare.



,,A fost dezamăgitor tot parcursul proceselor. Deși îmi doream să simt susținere din partea statului român, stat care "încurajează natalitatea", am simțit frustrare și încălcare de drepturi. Am renunțat să sper după mulți ani de citit răspunsuri neclare, întârziate, fără finalitate. Îmi doream să pot avea o familie cu cel puțin doi copii, am luptat pentru asta, am făcut economii, tratamente medicale.”



În cele din urmă, au luat calea Curții Europene pentru Drepturile Omului. La începutul săptămânii, CEDO a decis că soților Nedescu le-a fost încălcat dreptul la viață privată pentru că nu le-au fost înapoiați embrionii. Statul român trebuie să le plătească 12 mii de euro daune.



Ce s-a ales de embrioni nu este clar. Ultimul lucru pe care îl știe familia este că materialul a ajuns la Spitalul Panait Sîrbu din București. Nu e sigur, însă, dacă mai este acolo. Unitatea medicală nu a răspuns, până acum, solicitării Realitatea TV. Dacă vor ajunge la concluzia că embrionii nu mai pot fi folosiți, soții Nedescu vor să se plângă din nou la CEDO, pentru încălcarea dreptului la viață al embrionilor, considerați ființe umane.