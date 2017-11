Anchetă pe numele lui Kevin Spacey pentru agresiune sexuală

Poliția britanică a anunțat, vineri, că anchetează o acuzație de agresiune sexuală comisă în urmă cu 9 ani, în sudul Londrei, de un bărbat identificat de televiziunea britanică Sky News ca fiind actorul Kevin Spacey, imiplicat recent în mai multe scandaluri sexuale.

Scotland Yard nu a dorit să confirme pentru AFP identitatea persoanei vizate de ancheta, aceasta nefiind încă inculpată.



Potrivit Sky News, incidentul s-a produs în apropierea Old Vic, teatrul în care Kevin Spacey a activat ca director artistic între 2004 și 2015.



Acuzațiile de abuz sexual s-au înmulțit în ultimele zile împotriva starului hollywoodian laureat cu două premii Oscar, atât în Marea Britanie, cât și în SUA.



Joi, în presa britanică, un fost angajat al Old Vic a declarat că l-a văzut pe Kevin Spacey "pipăind bărbați în nenumărate rânduri" și acuzând teatrul că a închis ochii la comportamentul său, scrie Agerpres.



Old Vic a precizat pentru AFP într-un mail că nu este în prezent "în poziția de a comenta ceva ce s-ar fi putut întâmpla în trecut".



Teatrul a înființat o adresă de e-mail (confidential@oldvictheatre.com) unde pot fi trimise plângeri privind un eventual comportament inadecvat al lui Spacey.