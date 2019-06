Anchetă MAE: 80 de copii români, blocați pe aeroporturi! Detalii halucinante

Situație halucinantă: 80 de copii sunt blocați pe aeroporturi din lume, din Tokyo, Doha şi Milano, pentru că nu au bilete de avion de întoarcere în țară, după ce părinții au plătit ca aceștia să meargă în tabere.

Zeci de copii români sunt abandonaţi pe aeroporturile din Tokyo, Doha şi Milano, părinţii acestora neștiind cum să îi aducă acasă, după ce le-au plătit tabere de mii de euro în străinătate, organizate de o fundaţie din ţară.

Se pare că fundația ”Young Parteneres For Civil Society Developemenet Association” a lăsat copiii pe aeroporturi și a dispărut chiar și din mediul online, fundația ștergându-și pagina de Facebook.

Fundaţia condusă de Iulian Ghinoiu, a organizat aceste tabere, iar părinţii au aflat că cei mici sunt fără bilete de avion fie la Tokyo, fie la Doha, fie la Milano.

Unul dintre părinții extrem de îngrijorați a scris pe Facebook: ”Cei din tabăra 18-25 iunie SUA efectiv au fost abandonaţi pe aeroport. 22 de copii au rămas în Milano, după 36 de ore pe drum. Din informaţiile noastre grupul s-a întors dispersat în Europa, cu 5 avioane, unii copii zburând fără însoţitor. La Milano, 22 de copii au rămas pe aeroport şi organizatorul le-a spus că trebuie să zboare la Viena, apoi la Bucureşti. Numai că la îmbarcarea în avion au descoperit că nu au bilete pentru Viena.”

La această postare, un alt părinte a comentat: ”Grupul din Japonia este divizat in doua grupuri de fapt. Au plecat 76 de copii, din care 36 sunt inca in Japonia, iar ceilalti am inteles sunt blocati pe aeroportul din Doha, ramasi fara bilete! Cei ramasi in Japonia au avionul maine dimineata, sunt in Tokyo, ramasi fara cazare! Speram ca biletele de avion pt maine dimineata sa fie ok.”

Cristian Neculaiu, din Japonia: ”Ma numar printre cei aprox 70 participanti ai acestui "proiect", momentan ne aflam in trenul spre Tokyo, urmand ca maine sa plecam de aici cu avionul, bineinteles daca dl Ghinoiu ni le-a cumparat. Am fost abandonati de dimineata, "indrumatorul" nostru a plecat fara sa mai dea nici macar un semn. Ne am cumparat biletele spre Tokyo noi singuri din banii nostri, acestea fiind aprox 130€ de persoana. Sper ca acest individ isi asuma faptul ca toti il vom trimite in instanta imediat cum ajungem in Romania”.

Organizatorul a anunţat pe pagina de Facebook a fundaţiei, înainte să o închidă, că suspendă toate taberele:"ANUNT! DIN CAUZA UNOR PROBLEME APARUTE IN ULTIMUL MOMENT INCEPAND CU DATA DE 26.06.201 PROIECTELE SUNT SUSPENDATE. IMEDIAT CE SE VA LAMURI SITUATIA VOM REVENI CU DETALII. INCLUSIV PROIECTUL DE LA LONDRA CARE URMA SA SE DESFASOARE INCEPAND CU DATA DE 27.06 .2019 VA FI SUSPENDAT!!!! IN MOMENTUL IN CARE SE VA CLARIFICA SITUAȚIA VOM REVENI CU DETALII. NE CEREM SCUZE PENTRU INCONVENIENTELE CREATE!"