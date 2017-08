Anchetă în Ucraina după o presupusă afacere cu Coreea de Nord

Ucraina va face o anchetă cu privire la presupusa livrare către Coreea de Nord a unor motoare ucrainene destinate echipării rachetelor, pentru a 'confirma' că acuzaţiile aduse Kievului sunt nefondate, a anunţat miercuri preşedintele ucrainean Petro Poroşenko.

''Este puţin important faptul că acuzaţiile făcute contra Ucrainei sunt absurde; în calitate de parteneri responsabili, noi trebuie să verificăm atent informaţiile publicate de The New York Times cu privire la presupusa livrare de motoare de rachete sau de tehnologii relevante Coreei de Nord'', a scris Poroşenko pe contul său de Facebook, potrivit agerpres.



''Iată de ce am ordonat imediat desfăşurarea unei anchete aprofundate şi complete asupra situaţiei şi elaborarea concluziilor în trei zile'', a precizat şeful statului ucrainean.



Potrivit lui Petro Poroşenko, această anchetă va permite să se 'confirme' că acuzaţiile contra Kievului sunt 'invenţii' şi să se 'localizeze sursa reală şi intenţiile celor care sunt în spatele acestei 'fake news' nefondate'.



Într-un interviu acordat luni cotidianului The New York Times, grupul de reflecţie Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS) a afirmat că este 'probabil' ca motoarele de rachete nord-coreene să provină din Ucraina.



Serviciile de informaţii şi experţii îşi concentrează atenţia pe Iujmaş, o uzină ucraineană care a întâmpinat dificultăţi financiare după căderea regimului prorus de la Kiev, în 2014.



Kievul a respins ferm aceste acuzaţii, dând asigurări că Ucraina nu a furnizat motoare de rachete sau alte tehnologii balistice Coreei de Nord şi denunţând o campanie a serviciilor secrete ruse 'pentru a acoperi participarea lor la programele nucleare şi balistice nord-coreene'.