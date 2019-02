Anchetă la o grădiniţă din București după ce o fetiţă ar fi fost "ascunsă" în timpul unei inspecții

Este anchetă la grădiniţa 42 din Capitală. Unitatea şcolară este acuzată că în timpul unei inspecţii la clasă, ar fi "ascuns" pur şi simplu o fetiţă în vârstă de 5 ani cu nevoi speciale într-o altă grupă, pentru ca inspectorii să nu o vadă.

Fetiţa are tulburări de spectru autist, însă familia susţine că nu este în niciun caz un copil-problemă.

"Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil problemă, nu este agresivă. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus", - scrie mătuşa fetei pe Facebook.

Femeia povesteşte şi cum, printr-un mesaj pe whatsapp, mama a fost înștiințată de educatoare că fetiţa va fi mutată în altă clasă pe durata inspecției, împreună cu alți doi sau trei copii.

Consiliul pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în acest caz.

Csaba Asztalos, preşedinte CNCD: Acest copil a fost îndepărtat din grupă pentru că urma să aibă loc o inspecţie pedagocică şi atât acest copil cât şI alţi doi, trei copii au fost îndepărtaţi de la grupă pentru ca inspecţia pedagogică să se desfăşoare în condiţii bune şi să fie un rezultat bun al educatoarei în speţă. Deocamdată, noi analizăm aceasta speţă sub aspectul unor posibile fapte de discriminare, adică posibilitatea de a i se fi încălcat dreptul la educaţie în condiţii egale, respectiv dreptul la demnitate, atât al copilului cât şi al părintelui. Urmează să cităm educatoarea în cauză şi grodiniţa.

Şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a deschis o anchetă.

