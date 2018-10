Ce spune Anca Serea despre divorţul de Adi Sână

Anca Serea şi Adi Sână par că formează un cuplu solid, dar chiar şi aşa au apărut zvonuri cum că cei doi ar divorţa.

Aceste discuţii s-au născut după ce Anca nu şi-a însoţit soţul la un eveniment de familie, dar au infirmat informaţiile.

"A fost un moment ciudat pentru că Anca a plecat de acasă în ziua botezului să își facă părul și eu am plecat cu Noah la biserică. A rămas și fără baterie și i s-a făcut și rău. Stăteam în fața bisericii și încercam să o sun pe Anca. A fost ciudat", a spus Adi Sână, la Răi Da’ Buni, preluat de click.ro.

"Am aflat destul de târziu despre această știre bombă din ziare. Nu m-a deranjat, Adi nici nu știa. M-a deranjat mai degrabă faptul că am considerat că am dreptul și eu la o opinie. Au speculat o chestie, dar nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. Mi se întâmplă frecvent să nu am baterie la telefon, nu este o prioritate, atât timp cât știu că copiii mei sunt bine. Adi e mereu în siguranță pentru că eu sunt îngerul lui păzitor și sunt mereu alături de el. Eu am avut ceva probleme de sănătate, am niște episoade, din păcate, dar nu e nimic grav și mi s-a făcut rău în ziua botezului”, a completat Anca Serea, cea care este mamă a 5 copii.